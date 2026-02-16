【dof石井岳が株式会社マイシェルパの社外取締役に就任しました】

株式会社dof

株式会社dof（代表取締役：齋藤 太郎、以下「当社」）は、当社ビジネスプロデューサーの石井 岳（いしい がく）が、オンラインカウンセリングを提供する株式会社マイシェルパ（本社：東京都港区虎ノ門、代表取締役：松本 良平）の社外取締役に、2025年11月28日付で就任したことをお知らせいたします。

石井は、スタートアップから大手企業まで幅広い領域で、ブランドプロデュース／コミュニケーション設計／マーケティング支援に従事してきました。事業成長に寄与する“実装”まで見据えた伴走型の支援を強みとし、近年はメンタルヘルス領域への関心から産業カウンセラー資格も取得しています。

今後は、石井の知見を活かし、メンタルヘルスケアおよびカウンセリングの認知向上・導入促進に向けた戦略的な情報発信やマーケティング活動に貢献してまいります。

■ビジネスプロデューサー｜石井 岳よりコメント

メンタル不調に悩む人々が多い中で、日本ではメンタルヘルスやカウンセリングに対する考え方が、まだ正しく理解されていないと感じています。日本でもカウンセリングの文化が根付き、メンタル不調に至る前に相談できる社会を創るため、このたび就任いたしました。日本経済をもっともっと良くしていくためにも、「明日、楽しく働ける人」が一人でも多く存在する国を目指して、マイシェルパの事業の飛躍に貢献したいと考えております。

■略歴

京都府生まれ。同志社大学商学部卒。株式会社電通にてメディア／コンテンツ領域のプロデュースに従事後、ビジネスプロデューサーとしてクライアントを担当し出向も経験。コーポレートブランディングや、事業成長視点のコミュニケーション戦略、コンテンツプロデュースを得意とする。

主な受賞歴：2024年 ACC メディアクリエイティブ部門 ゴールド、2025年 GOOD DESIGN賞。

現在：株式会社dof ビジネスプロデューサー／株式会社LORANS 顧問／産業カウンセラー

■株式会社マイシェルパについて

株式会社マイシェルパは、法人および個人向けのメンタルヘルス支援プラットフォーム「マイシェルパ」を提供しています。精神科専門医の指導のもと、エビデンスに基づくサービスを展開し、カウンセリングは臨床心理士・公認心理師が担当しています。累計400社以上の企業・団体で導入実績があります。

会社名：株式会社マイシェルパ

代表者：代表取締役 松本 良平（医学博士・精神科専門医）

本社所在地：東京都港区虎ノ門1-2-15 虎ノ門YSビル10階

設立：2016年7月

コーポレートサイト：https://my-sherpa.co.jp/

■株式会社dof（ドフ）について

2005年設立。「文化と価値の創造」をミッションに、広告・マーケティングにとどまらず、事業戦略／ブランド戦略／組織・経営に関わるデザインまで、課題発見からクリエイティブ実装までを一気通貫で伴走支援するコミュニケーション・デザイン会社です。

URL：https://dof.jp/

