「REJECT」所属ストリーマー・秋雪こはくモチーフの『Apex Legends』ゲーム内コラボバナーフレームが実装

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、「REJECT」所属ストリーマー・秋雪こはくをモチーフとした『Apex Legends』のゲーム内コラボバナーフレームが、7周年アニバーサリー期間中のコラボアイテムとして実装されることをお知らせいたします。

本コラボバナーフレームは、1日ごとに更新される「7周年アニバーサリー」デイリーミッションを達成し、開催期間中に累計3,500ポイントを獲得することで、入手可能です。獲得条件と達成状況はゲーム内メニューから確認できます。ミッションは2月11日より28日間の開催を予定しています。

【コラボ概要】

■ 実装内容：7周年アニバーサリーイベントアイテムとして、秋雪こはくモチーフのコラボバナーフレームを実装

■ 獲得方法：「7周年アニバーサリー」デイリーミッションを達成し、イベント開催期間中に累計3,500ポイント達成で獲得可能

■ バナーデザイン：ぺーちゃ（@pepepeGDOOON(https://x.com/pepepeGDOOON)）

※期間・条件・内容はゲーム内表示をご確認ください。

■ 7周年アニバーサリーイベントページ：https://www.ea.com/ja/games/apex-legends/apex-legends/news/7-year-anniversary

【秋雪こはくについて】

異世界出身の狐のVTuber。異世界の森から突然こちらの世界へ飛ばされ、彷徨うなかでゲームと出会い、その魅力に強く惹かれて以降、“ひきこもり狐”としてゲームに没頭する日々を送る。日常的にいたずらを仕掛け、銃を撃つスリルを生きる活力とするなど、自由奔放かつ好奇心旺盛な性格が特徴。独自の世界観とエネルギッシュな活動スタイルで、ファンを惹きつけている。

X（旧Twitter）：https://x.com/Syusetu_kohaku

YouTube：https://www.youtube.com/@Syusetu_kohaku

Twitch：https://www.twitch.tv/syusetu_kohaku

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。



Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip