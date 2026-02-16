ただの友達じゃなくなる瞬間 POP UP SHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年2月16日(月)より「ただの友達じゃなくなる瞬間 POP UP SHOP」の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

有楽町マルイ 7Fにて開催しておりました「ただの友達じゃなくなる瞬間 POP UP SHOP」の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4463

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年2月16日(月)18:00～3月2日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年4月上旬～下旬以降順次発送



【製品情報】

カンバッジ(ランダム)

価格：550円（税込）

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

イラストカード(ランダム)

価格：440円（税込）

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルキーホルダー

価格：各825円（税込）

種類数：全3種

デカアクリルスタンド

価格：各2,200円（税込）

種類数：全2種

ミニアクリルアート

価格：2,640円（税込）

種類数：全1種

マイクロファイバー

価格：825円（税込）

種類数：全1種

シートステッカー

価格：880円（税込）

種類数：全1種

ポストカードセット

価格：660円（税込）

種類数：全1種

※6枚入り

【権利表記】

(C)Natsuki Yuka



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売