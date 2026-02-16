androp・内澤崇仁　初のエッセイ集「音は空から 言葉は身から」Aimerが帯コメントに“愛が溢れている オモイ”を寄せる

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA)は、2026年2月26日(木)にロックバンド・andropのボーカル＆ギターの内澤崇仁による初のエッセイ集「音は空から 言葉は身から」(1,800円＋税)を刊行。

（C）KADOKAWA/装画＝大宮エリー

バンド活動のみならず、さまざまなアーティストへの楽曲提供、映画、ドラマの劇伴、プロデュースも手掛ける内澤崇仁の初のエッセイ集は、彼の地元である青森県・八戸市の地元紙で2020年から、八戸と自分とをつなぐ言葉、風景、思い出を綴ってきたエッセイに、加筆、修正を加えたほか、書き下ろし５編、ロングインタビューやandropの楽曲制作時のメモ、内澤の想い出の場所を巡った八戸散歩の様子を収めたフォトストーリーなどを収録したもの。

書影には、2023年八戸市美術館で開催された内澤の弾き語りライブに、ゲストとして出演した大宮エリーさんが、内澤の歌に導かれるように描いたライブペインティング作品が用いられている。

そんな内澤崇仁初のエッセイ集の帯にコメントを寄せてくれたのは、内澤が楽曲「カタオモイ」を提供したり、andropの楽曲に参加するなど、かねてより親交があるAimer。

内澤からの希望を快諾してくれたAimerが本作を読み、寄せてくれたコメントが以下。

生き方そのものに愛が溢れている。

どうして皆が 内澤さんのお人柄に“カタオモイ”するのか

その理由がわかるエッセイです。

Aimer（エメ）＝2011年「六等星の夜」でメジャーデビュー。代表曲「蝶々結び」や内澤崇仁が提供した「カタオモイ」が収録されたアルバム『daydream』（2016年）は各種配信チャート１位を獲得、CDショップ大賞2017準大賞も受賞した。2022年にはテレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編オープニングテーマ＆エンディングテーマを収録した「残響散歌／朝が来る」をリリースし、Billboard JAPAN“JAPAN HOT 100”にてBillboard JAPAN史上最高記録となる７週連続１位を記録。現在、27枚目のシングル「Little Bouquet／Pastoral」が発売中。

現在、Amazon他にて予約を受付中。Amazon.co.jp 限定版は、表面にandropの楽曲「RainMan」制作時のメモや歌詞の原型をプリント、裏面にandropの楽曲の手書きの制作メモ＆内澤崇仁からのメッセージ（印字）が入ったオリジナルカードが、楽天ブックス限定版は、表面にandropの「Beautiful Beautiful」制作時のメモや歌詞の原型をプリント、裏面には本書の修正赤字入り初稿原稿＆内澤からのメッセージ（印字）が入ったオリジナルカードが特典として付いてくる。

※メッセージはそれぞれ異なります。

※いずれも数量限定特典のため、なくなり次第配布終了となります。

（C）KADOKAWA／撮影＝山田大輔（C）KADOKAWA／撮影＝山田大輔

内澤崇仁（うちさわ・たかひと）＝12月6日生まれ、青森県、八戸市出身。2009年にandropとして『anew』でデビュー。2014年には国立代々木体育館でのライブも敢行（Sold out）。音楽家としても高い評価を得ており、柴咲コウ、Aimer、Da-iCE、上白石萌音、菊池桃子、有華、松下洸平、幾田りらなどに楽曲提供、プロデュースを行う。映画「君は月夜に光り輝く」「アナログ」の劇伴、「サヨナラまでの30分」の音楽プロデュース、2025年7月期のドラマ「DOPE 麻薬取締部特捜課」（TBS）では初のドラマ劇伴を担当した。

2月17日（火）は恵比寿LIQUIDROOMにてandrop presents “A+”「androp x BLUE ENCOUNT」を開催。そして自身のレーベル設立から10周年を記念したライブ「image world -10th Anniversary Live-」を Billboard Live TOKYOにて3月22日（日）、Billboard Live OSAKAにて3月29日（日）に開催する。

また、4月8日（水）にアルバム『imperfect』をリリース。今作を引っさげ、5月から名古屋を皮切りにライブツアー「androp one-man live tour 2026 “imperfect”」をスタートさせる。

内澤崇仁 「音は空から 言葉は身から」仕様

【タイトル】内澤崇仁「音は空から 言葉は身から」

【価格】1,980円(本体1,800円+税)

【発売日】2026年2月26日(木)

【判型】四六判（128mm×188mm）

【商品形態】単行本

【ページ数】224P(１C／4C)