【ニコニコ生放送】パク・ユチョン、MASHIHO、ACE COLLECTIONが生出演！「ありがとう音楽FES2026」開催記念 ニコ生事前特番＜2/18（水）20:00より放送＞

株式会社ドワンゴパク・ユチョン、MASHIHO、ACE COLLECTIONが生出演！「ありがとう音楽FES2026」開催記念 ニコ生事前特番

本番組には、パク・ユチョン、MASHIHO、ACE COLLECTION（たつや◎、LIKI）が生出演。イベント本番に向けた意気込みや見どころトークなど、ここでしか聞けない内容をお届けします。

番組概要

■番組名

■放送日時

2026/2/18(水) 20:00開始

■視聴URL

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349860075(https://live.nicovideo.jp/watch/lv349860075)

■出演者

パク・ユチョン

MASHIHO

ACE COLLECTION（たつや◎、LIKI ）

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【番組について】

タイムシフト視聴期間：2026年3月4日（水）23:59まで

※タイムシフト期間中であれば、生放送終了後に何度でも番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

※番組前半は誰でも視聴可能ですが、全編を視聴するには「ニコニコプレミアム会員」のご登録が必要です。ニコニコプレミアム会員登録はこちら≫(https://premium.nicovideo.jp/payment/registration?site=nicolive&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor&sub=description&sec=nicolive&next_url=%2Fwatch%2Flv349860075)

（プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。）

イベント概要

公演名：ありがとう音楽FES 2026

日程: 2026年2月23日（祝・月）

会場: 大宮ソニックシティ

時間: 開場 13:30 / 開演 14:00



【出演者】

パク・ユチョン、MASHIHO、ACE COLLECTION、田中有紀、Soala、ラフ×ラフ、BNSI、SAKURADOLL、CLIONE、高輝、Etonedge、never2never、Shunski

MC: 風谷南友、木曽さんちゅう

ありがとう音楽FES2026

■チケット発売中

ローチケ

https://l-tike.com/arigatofes2026

ぴあ

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2600426

イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/4448280001-P0030001