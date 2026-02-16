軽快な走りと手ごろな価格を両立　新型クロスバイク「ESCAPE X3」登場

株式会社ジャイアント

▲Escape X3（マットブラック）

20年以上にわたり、スポーツバイク入門モデルとして多くのビギナーに「走る楽しさ」を伝えてきた「Escape」シリーズ。その優れた走行性能と価格のバランスを継承しつつ、現代のライフスタイルやトレンドに合わせて進化したのが「Escape X」シリーズです。





シリーズ名に冠された「X」が意味するのは、街と自然、日常と週末といったさまざまなシーンを横断する“クロスオーバー”な存在であること。今回発売の「Escape X3」は軽快な走りと手ごろな価格を両立し、通勤・通学から週末のリフレッシュライドまで、あらゆる場面で余裕のある走りを叶え、日常に彩りをもたらします。

▲Escape X3 (グレイ)

「ESCAPE」の思想を受け継ぐ、最も身近な1台「ESCAPE X3」



原材料費や物流コストの高騰、為替変動などを背景にスポーツバイクの高価格化が進む中、「Escape X3」は「Escape」シリーズの中で最も手に取りやすい希望小売価格59,950円（税込）を実現しました。より多くの方にサイクリングの楽しさを届けたいというGIANTの想いを体現したエントリーモデルです。



定番モデル「Escape R3」をベースに設計された細身のアルミフレームには、上半身の前傾を抑えたジオメトリを採用。グリップ位置が高いライザーバーハンドルと組み合わせることで、リラックスした快適なライディングポジションを実現し、スポーツバイク初心者でも安心して扱うことができます。

▲上位モデル「Escape X」のコンセプトを踏襲し、38Cワイドタイヤを標準装備▲左：普段着でのライディングにも配慮した「Ergo Contact」サドルを採用 / 右：グリップ位置が高いライザーバーハンドルにより快適なライディングポジションを実現

さらに、昨年10月に発売した上位モデル「Escape X」のコンセプトを踏襲し、走りの軽快さと振動吸収性、荒れた路面や雨天時の安心感を兼ね備える38Cワイドタイヤを標準装備。路面状況にかかわらず安定した走行が可能です。



サドルには、普段着でのライディングにも配慮した「Ergo Contact」サドルを採用。厚みのあるクッションパッドと中央のカットアウトデザインにより、路面からの衝撃を和らげ、痛みやしびれを軽減し、軽快で快適なライディングをサポートします。

▲街にも自然にもなじむ落ち着いたアースカラーを基調とする3つフレームカラーをラインナップ

サイズは身長140cmから190cm前後まで対応する5サイズをラインナップ。フレームサイズに合わせて、クランク長、ハンドル幅、ステム長を細かく変更しており、体格を問わず最適かつ自然なフィット感を実現しました。



フレームカラーは、街にも自然にもなじむ落ち着いたアースカラーを基調とした3色をラインナップ。主張しすぎない中にも個性を感じさせるカラーリングが日常のライドをさりげなく引き立てます。フロントフォークは全カラー共通でマットブラック仕上げとし、バイク全体を引き締めることで、「Escape X」シリーズが持つクロスオーバーな世界観をより一層際立たせています。

▲Escape X3 (アイボリー)

ESCAPE X3(https://www.giant-bicycles.com/jp/escape-x3-2027)

標準価格 ： \59,950（税込）

サイズ ： 365 (XXS), 430 (XS), 465 (S), 500 (M), 555 (L) mm

重 量：12.1kg (S)

カラー：マットブラック, アイボリー, グレイ

フレーム： ALUXX-Grade Aluminum, OLD130mm

F.フォーク：Steel

ギアクランク：Wheeltop

変速パーツ：SHIMANO Tourney / TY601 24-Speed

タイヤ：Innova IA2406 700x38c

「Escape X3」におすすめのGIANT GEAR



【キックスタンド】

右：DIRECT MOUNT KSA KICKSTAND- SPORT LITE 700C(https://www.giant-bicycles.com/jp/direct-mount-18mm-ksa-kickstand-sport-lite) \3,850（税込）

フレームに直接取り付けることのできる、スマートで軽量なキックスタンド。

左：ESCAPE R QR KICKSTAND(https://www.giant-bicycles.com/jp/escape-r-qr-stand) \4,400（税込）

Escapeシリーズ専用設計。後輪のQRシャフトで固定するスマートなキックスタンド

【ヘルメット】

RELAY ASIA MIPS(https://www.giant-bicycles.com/jp/relay-soft-visor-helmet-2023) \7,700（税込）

Mipsテクノロジー採用で、万が一の転倒時に脳へのダメージを軽減するヘルメット。カジュアルさとスポーティーさを兼ね備えたプレミアムなフォルムは、普段着にもスポーツウェアにもマッチ。

【ヘッドライト】

NUMEN HL 400(https://www.giant-bicycles.com/jp/numen-hl400-2025) \3,850（税込）

耐久性に優れるワンピース構造のアルミボディに高輝度LEDを搭載する、明るさ400lm (最大) のヘッドライト。充電ポートにはUSB Type-Cを採用し、防水性能は雨天対応のIPX5と、使い勝手の良さは「Escape X3」などのクロスバイクにピッタリ。



【テールライト】

RECON TL 100(https://www.giant-bicycles.com/jp/recon-tl-100-2020) \4,400（税込）

コンパクトなボディに高輝度LEDを搭載。最長18時間のランタイムで使い勝手も良く、日々のライドに高い安心感をもたらしてくれるテールライト。

【フェンダー】

SWIFT FENDER SET(https://www.giant-bicycles.com/jp/swift-fender-set--front---rear-) \3,960（税込）

「Escape X3」をはじめとしたクロスバイクにマッチするミニマルデザインのフェンダー。クイックレリーズ付きで簡単に着脱可能。