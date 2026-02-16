新コスモス電機、2026年3月期 第3四半期決算発表

新コスモス電機株式会社

新コスモス電機株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高橋良典）は、2026年3月期 第3四半期の決算を発表しました。

当社は「世界中のガス事故をなくす」という大目標を掲げ、家庭や産業の分野で、皆さまの安全・安心を守り、さらには快適な環境づくりに貢献するガスセンサおよびガス警報器を開発・製造・販売しております。

新コスモス電機 2026年3月期第3四半期 決算概要

第3四半期における売上高は367億6,500万円となり、前年同期と比べて24.6％増となりました。

営業利益は55億7,200万円で、前年同期比27.4%増となりました。第3四半期の3か月間だけでみると、第2四半期の3か月間に比べ売上高および利益は減少傾向なものの、全体的に増収増益で終えることができました。

これに伴い、2026年3月期の業績予想の修正発表を行いました。

＜2026年3月期第3四半期 決算短信＞

https://www.new-cosmos.co.jp/images/ir-library-statement/20260213.pdf(https://www.new-cosmos.co.jp/images/ir-library-statement/20251114.pdf)

＜業績予想の修正および配当予想の修正（増配）に関するお知らせ＞

https://www.new-cosmos.co.jp/images/ir-library-document/20260213joho.pdf

本プレスリリースの詳細等につきましては、当社サイトの決算公表資料（短信等）ページをご確認ください。

https://www.new-cosmos.co.jp/ir/library/statement/

新コスモス電機について

1964年に世界で初めて家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手掛けてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

■会社概要

会社名 ： 新コスモス電機株式会社

所在地 ： 大阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者 ： 高橋 良典

設立 ：1960年

事業内容 ： 家庭用ガス警報器、産業用ガス検知警報器、住宅用⽕災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス

URL ： https://www.new-cosmos.co.jp/