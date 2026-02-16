『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』4週目入場者プレゼントでメカビジュアルカード＆「ジージェネエターナル」プロモコードがもらえる！
現在公開中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の4週目入場者プレゼントとして、「公開記念メカビジュアルカード」と、株式会社バンダイナムコエンターテインメントから配信中のApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』の「公開記念特別ステージ挑戦チケット」がもらえるプロモーションコードの配布が決定したことをお知らせします。
また、アプリ内では映画に登場するキャラクターやユニットがもらえる公開記念キャンペーンも開催中です。
ぜひ映画とともに「ジージェネエターナル」をお楽しみください。
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』4週目入場者プレゼントはメカビジュアルカードと 「ジージェネエターナル」の特別ステージへの挑戦チケット！
現在公開中の『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の4週目入場者プレゼントとして、「公開記念メカビジュアルカード」と合わせて、「ジージェネエターナル」の「公開記念特別ステージ」に挑戦できるチケットがもらえるプロモーションコードが配布されることが決定しました！
ぜひ今週末は劇場へ！
▼4週目入場者プレゼント内容
・公開記念メカビジュアルカード（カードサイズ：L版サイズ 89mm × 127mm）
・「ジージェネエターナル 公開記念特別ステージ挑戦チケット」プロモーションコード
▼入場者プレゼント配布期間
2/20（金）～ 2/26（木）※なくなり次第終了
▼入場者プレゼントの詳細はこちら
https://gundam-official.com/hathaway/news/cfghzcygntluayesso6ntrp7/
※本施策のプロモーションコードは1点につき1回のみ有効です。
※本施策のプロモーションコードを複数入手した場合でも、入手できる特典アイテムの受け取りは1ゲームアカウントにつき1回のみとなります。
※プロモーションコードの有効期限：2027/1/31 23:59まで（予定）
※入力期限を過ぎたプロモーションコードはご利用いただけません。
※お一人様一回のご鑑賞につき、「公開記念メカビジュアルカード」＆「ジージェネエターナル 公開記念特別ステージ挑戦チケット」プロモーションコードを2枚セットで配布いたします。
※入場者プレゼントは非売品です。転売、内容の複写・複製・転用は一切禁止となります。
※配布期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開記念特別ステージが開催決定！
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開を記念した特別ステージが開催決定！
詳しくはアプリ内お知らせをご確認ください！
※「公開記念特別ステージ」の挑戦には専用チケットが必要です。
▼特別ステージ開催期間
2026/2/20 12:00 ～ 2027/2/20 11:59まで（予定）
▼ステージクリア報酬
ダイヤ×2,000
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開を記念したキャンペーンが開催中！SSR「ギギ・アンダルシア」などがもらえる！
『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』では『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の劇場公開を記念したキャンペーンを開催中！
ログインするだけでダイヤの他、「ギギ・アンダルシア」など、映画に登場したキャラクターやユニットを手に入れることができます。
未入手の方はぜひゲーム内「プレゼント」より受け取り、最新作のキャラクターと共にジージェネエターナルをお楽しみください！
▼配布中キャラクター
・SSR「レーン・エイム」
・SSR「ギギ・アンダルシア」
▼配布中ユニット
SSR「アリュゼウス」
SSRユニット「アリュゼウス」は「テンション「超強気」以上で、バトル中HPが0になると別ユニットに変化する（1バトルに1回）」脱出機能をもつユニットです（※脱出後のユニットの地形適正が「ー」のみの場合脱出は行われません）。
開催中の公開記念パネルミッションにて最大まで限界突破することが可能ですので、ぜひ全パネル達成、最大まで強化を目指してみてください！
※いずれも1アカウントにつき1回のみの獲得となります。
※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。
※プレゼント配布期間：開催中 ～ 5/31 11:59まで（予定）
※パネルミッション開催期間：開催中 ～5/31 11:59まで（予定）
※配布されたダイヤは、30日以内にお受け取りください。
※キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合があります。
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』をより楽しめるスペシャルステージ「変革者たち」が開催中！
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』をよりお楽しみいただくことができる、スペシャルステージ「変革者たち」が、5月31日まで延長して引き続き開催中です！
「変革者たち」は、地球連邦政府に戦いを挑んだものたちの背景に迫った、特別シナリオとなっております。
「変革者たち」をクリアすると、SSRユニット「百式」やSSRキャラクター「クワトロ・バジーナ」、そして『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』を記念した特別なサポーターを報酬として獲得できます。
ぜひ映画と合わせてお楽しみください。
※開催期間：開催中 ～ 5/31 11:59まで（予定）
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
「Bandai Namco Entertainment Web Store」に『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』が対応！おひとり様1回限定でダイヤ3,000個を無料で購入できる！
Bandai Namco Entertainment Web Storeにジージェネエターナルが対応！
Web Storeではゲーム内アイテムがお得に購入可能です。
Web Store対応記念におひとり様1回限定でダイヤ3000個を無料で購入できるキャンペーンも開催中ですのでぜひご利用ください！
■Web Storeはこちら
https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp(https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp)
『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは
「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！
本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。
１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能
マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！
２.迫力ある演出と共に原作を追体験
数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。
知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！
３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成
ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！
また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！
４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら350以上のユニットを入手
強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。
初期開発可能なユニットは350以上！
また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する
ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！
５.94のガンダム作品から800機以上が参戦！19のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！
本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！
現在、94作品から800機以上が参戦！
参戦している全作品は以下の通りとなっています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2078_1_1bbe810062c423d9cd2969b7e541ec9e.jpg?v=202602160651 ]
※太字はメインステージ及び、ヒストリーステージとしてシナリオが収録されている作品です
「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？
「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から
自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった
シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、
ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。
原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、
作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、
「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。
新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。
ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。
製品概要
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信開始日：配信中
販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金
配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。
対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字
公式サイトURL：https://gget.ggame.jp/
