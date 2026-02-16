関西と北陸を結ぶアイドルフェス「きらめきフェス2026 supported by かがやきフェス」大阪ゴリラホールにて2026年8月13日（木）開催決定！

アンサー株式会社きらめきフェス2026 supported by かがやきフェス

「北陸を"音楽"で元気に！」北陸発信のスターを育成するプロジェクト『ほくりくアイドル部』を運営するアンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社、代表取締役社長 有村勇志）は、2026年8月13日（木）、大阪住之江のGORILLA HALL OSAKAにて『きらめきフェス2026 supported by かがやきフェス』を開催することを発表いたします。

■開催概要

開催日：2026年8月13日(木)

会場：GORILLA HALL OSAKA

〒559-0023 大阪市住之江区泉1-1-82（SPORTS VILLAGE SUMINOE 内）

【Osaka Metro四つ橋線 住之江公園駅】 2番出口より徒歩8分

開場：11時／開演11時30分

■出演グループ

ほくりくアイドル部

andmore...

■チケット

coming soon

■公式SNS

https://x.com/kirameki_fes

■運営

主催：きらめきフェス実行委員会

企画：アンサー・エンタテインメント(アンサー株式会社)

制作：KiTSUNE WORKS

運営協力：Section U.G

後援：かがやきフェス実行委員会

「きらめきフェス」について

「北陸を"音楽"で元気に！」北陸発信のスターを育成するプロジェクト『ほくりくアイドル部』の運営と、北陸最大規模のアイドルフェス「かがやきフェス」を主催するアンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社、代表取締役社長 有村勇志）がGORILLA HALL OSAKA（大阪市住之江区）にて、関西と北陸を結ぶアイドルフェスとして2025年8月に初開催したアイドルフェス。

北陸を中心に活動するアイドルグループの「ほくりくアイドル部」や「石川元気応援隊「ジャンピン」」が参加し、会場内でほくりく物産展を開催するなど、能登復興応援の一環としてイベントを実施。

2025年度は、AIBECK / 石川元気応援隊「ジャンピン」 / UtaGe! / カラフルスクリーム / Quubi / ジエメイ / JINKS / XINXIN / すーぱーぷーばぁー!! / ナナコロビヤオキ / #2i2 / Husky / ほくりくアイドル部 / #Mooove! / yosugala / YOLOZ / LEIWAN、総勢17組のアイドルグループが出演。（※50音順）

2025年度「きらめきフェス」開催概要