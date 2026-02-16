テーマは「ウエスタンガーリー」話題沸騰中のアイドルグループ『diig（ディグ）』とのコラボレーションアイテム発売決定！さらに、来店イベントも開催！

株式会社ヒューマンフォーラム

若者向けアパレル事業を中心に展開する、株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路雅明)が運営する「SPINNS（スピンズ）」が、株式会社ekoms所属の「diig」 とのコラボレーションアイテムを発売いたします。さらにイベントも開催決定しました。

2024年のデビュー以降、独自の世界観と高い音楽性で存在感を強めているアイドルグループ「 diig（ディグ）」。

音楽・ビジュアル・SNS発信を戦略的に融合させた“新時代型アイドル”として、Z世代を中心に急速に支持を広げています。

コラボレーションアイテムのメインは “ロングスリーブカットソー”

レトロな配色とヴィンテージ感のある生地を使用し、60’s ～70’sの雰囲気をサンプリングした一着。

コラボレーションビジュアルは、“ロングスリーブカットソー”を主役に、最新トレンド「ウエスタンガーリー」テイストに落とし込んだ。

このコラボでしか見れない「diig（ディグ）」のビジュアルやアイテムをお楽しみ下さい。

---------------------



【コラボレーションアイテム】

dididiロングTシャツ（ワンサイズ）\5,500tax in

曖昧ハイソックス（ワンサイズ）\2,200tax in

めじるしチャーム \770taxin

ステッカーセット \770taxin





---------------------





【コラボレーションアイテム販売期間／販売店舗】

・2026年2月23日(月)～2026年3月21日(土)

SPINNS SHIBUYA109店／SPINNS大宮ARCHE店

※店舗商品は無くなり次第、一部商品のみ店舗受注販売を承ります。

・2026年2月23日(月)12:00～2026年3月21日(土)23:59 / SPINNS公式通販受注販売

※公式通販受注販売商品および店舗受注販売商品のお届けは5月中旬頃を予定しております。

※対象商品の返品・返金対応は一切行いません。万一不良の場合は良品と交換させていただきます。

---------------------------------





【イベント詳細】

■イベント開催日時 / 場所

・3/14(土) / SHIBUYA109 8階イベントスペース

・3/21(土) / 大宮ARCHE 1階イベントスペース

【イベント内容】・2ショット写メ撮影会

対象店舗にて「曖昧ソックス」「めじるしチャーム」「ステッカーセット」いずれかで税込2,000円ご購入いただくごとに「2ショット写メ撮影会参加券」を1枚プレゼント

・集合チェキ撮影会対象店舗にて「dididiロングTシャツ」をご購入ごとに「集合チェキ撮影会参加券」を1枚プレゼント

・【SPINNS SHIBUYA109店 限定イベント ブロマイドサインお渡し会】SPINNS SHIBUYA109店にて、コラボレーションアイテムを全種(各アイテム1点ずつ）ご購入いただくごとに「ブロマイドサインお渡し会参加券」を1枚プレゼント

・【SPINNS大宮ARCHE店 限定イベント ミニライブ】

SPINNS大宮ARCHE店にて、コラボレーションアイテムを全種(各アイテム1点ずつ）ご購入いただくごとに「ライブ優先観覧エリア券」を1枚プレゼント

※「集合チェキ撮影会」「2ショット写メ撮影会」「ブロマイドサインお渡し会」は、先着順にお並びいただきます。



※「ライブ優先観覧エリア券」は、先着順にお渡しします。優先観覧エリアには番号順にご案内します。

※特典券は、決められた枚数に達し次第配布終了となります。ご注意下さい。

※特典券は、全てコラボレーション商品発売日より配布いたします。

※「2ショット写メ撮影会参加券」は、メンバーをお選びいただけます。お会計時スタッフにお申し付け下さい。

※「集合チェキ撮影会」は、メンバー全員と撮影可能です。

※「ブロマイドサインお渡し会」は、ブロマイドにのみサイン可能です。





【タイムテーブル】

【3/14(土) SHIBUYA109 8階イベントスペース】

・集合チェキ撮影会：13時～

・ブロマイドサインお渡し会：14時30分～

・1部 2ショット写メ撮影会（さら・未沙）：16時～

・2部 2ショット写メ撮影会（瑠香・なのは・シノちゃん）：17時30分～

【3/21(土) 大宮ARCHE 1階イベントスペース】

・ミニライブ：14時～

・集合チェキ撮影会：15時00分～

・1部 2ショット写メ撮影会（さら・未沙）：16時30分～

・2部 2ショット写メ撮影会（瑠香・なのは・シノちゃん）：18時00分～





---------------------------------

【注意事項】

※特典会は、列が途切れ次第終了となります。

※特典会は、準備が出来次第始めさせていただきます。

※特典会の列は当日アナウンスいたします。

※特典券の紛失による発行はいたしません。ご了承ください。

※特典券はイベントの際に回収いたします。

※同行者の方とのお並びはご遠慮ください。

※特典券をお持ちでない方は、すみやかにご退場いただきますようご協力お願いいたします。

※特典券の譲渡・転売・複製は禁止させていただきます。またいかなる場合も再発行・再配布はいたしません。

※特典会での録音・録画は禁止とさせていただきます。

※体調不良・体温が37.5度以上のお客様にはイベント参加をお断りさせていただきます。

※イベント当日は係員の指示に従っていただきますようご協力お願いいたします。

※係員の指示に従っていただけない場合にはイベントへの参加をお断りする場合がございます。

※飲酒をされているお客様の入場はお断りさせていただきます。

※会場内・外で発生した事故・盗難・器物破損等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。 貴重品は各自で管理してください。

※前日及び当日の会場周辺での座り込みや集会等は、 他のお客様の迷惑となりますので禁止させていただきます。

※都合により、 イベント内容の変更・中止となる場合がございます。 予めご了承ください。

※イベントが変更・中止の場合でも交通費・宿泊費などの補償はいたしません。

※商品のご返金はいたしかねます。 不良品は良品にお取替えさせていただきます。

※イベント会場は万全を期した上での運営をさせていただいておりますが、 不審者・不審物を見かけた際にはスタッフにお声かけください。

※イベント終了された方から速やかにご退場いただきますようご協力をお願いいたします。運営側の判断によりスタッフがお客様の肩や腕に触れて誘導する場合がございますので、予めご了承下さい。

--------------------------

◯diig（ディグ）

2024年デビュー株式会社ekoms所属、新アイドルグループ「diig」（読み : ディグ）。

メンバーはekomsオーディション2024年より選ばれた、個性豊かな5人組となっており総合プロデュースを株式会社ekoms代表サクライケンタが担当。

【さら】

○メンバーカラー

シャイピンク担当

○誕生日

3/22

○趣味

・クワガタ（見つけたらアガるしかっこいいから）

・心霊YouTubeみるホラー映画は怖い

・めっちゃ人見知りだけど仲良しになったら人変わるからたくさん会いに来てほしい

【未沙】

○メンバーカラー

姫パープル担当(ひめ)

みさちゅ、みさにゃともいいます(^> ・̮ <^)♪

○誕生日

8/30

○趣味

ハンドメイド アクセサリーとか、樹脂粘土で可愛い子達を生産している

ぬいぐるみ集めもしています

喫茶店巡りを休みの日によくしている＞ω＜/

○特技

たくさんねる

はやおきができる

【瑠香】

○メンバーカラー

シルキーグレー担当

○誕生日

12/24

○趣味

アニメ見る

読書

今日は何の日か調べる

○特技

アラームがなったらすぐ起きれる

【なのは】

○メンバーカラー

ファンタジアブルー担当εïз

なのはなのだよ（ ˘ ᵕ ˘ ）

○誕生日

5/15

○趣味

歌うこと、踊ること、演技！表現することが好きです

プラネタリウムに行くこと、特にヒーリングプラネタリウムが好きです✧・˚⌖. ꙳

外の景色を見ること

○特技

イラスト

好きな物語り

【シノ】

○メンバーカラー

ドメスティックホワイト担当 アバンギャルド

○誕生日

2/23

○趣味

でかい音を聞くこと、DJ、綺麗な配線を見つけること、服

○特技

自撮り、DJ

◯SPINNS(スピンズ)

ATTITUDE MAKES STYLE！ (主張がスタイルをつくる!) をコンセプトに、運営する10～20代が中心のアパレルショップ。

【公式HP】https://www.spinns.com/

【公式通販】 https://www.spinns.jp/(https://www.spinns.jp/)

【Instagram】 https://www.instagram.com/spinns_official

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@spinns_official(https://www.tiktok.com/@spinns_official)

【X】https://x.com/spinns_com

■会社概要商号：株式会社ヒューマンフォーラム

代 表 者：代表取締役会長 出路 雅明

本 社：京都府京都市中京区寺町通蛸薬師上ル式部町261番地

TEL：075-212-8991

設立：1997 年 1 月

資本金：10 百万円

URL：https://www.humanforum.co.jp

---------------------------------------------------------------------------------------------

[お問い合わせ]

株式会社ヒューマンフォーラム

担当 : 藤永

電話 : 03-6434-9720

メール : press@spinns.com