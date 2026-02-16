人気番組 「DAIGOも台所」 と 「せのぶら本舗」 が再びコラボ ！「DAIGOも台所　おいしい★包丁２」を新発売。

朝日放送グループホールディングス株式会社

朝日放送グループホールディングス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：西出 将之）のグループ会社であり、通販事業およびテレビ番組制作を行う株式会社ABCファンライフ（本社：大阪市、代表取締役社長：山本 顕輝、以下「AFL」）は、ABCテレビの人気料理番組「DAIGOも台所」とコラボした『おいしい★包丁２』を2026年2月23日（月・祝）から発売することをお知らせいたします。

家庭での使い勝手を一番に考え、辻調理師専門学校の先生方と料理コラムニスト・山本ゆりさんの意見を凝縮した一本。

構想開始から完成まで、およそ２年の歳月をかけ、たどり着いたのは三徳包丁の「幅」と、牛刀の「長さ」を両立し、かつ軽くて持ちやすい万能包丁でした。

この包丁を手掛けたのは、世界三大刃物産地の一つ、岐阜県関市にある創業１１０年を越す老舗包丁メーカー「スミカマ」。長い歴史を持つ関刀鍛冶の伝統を包丁作りに生かし、『切れ味』と『機能性』を追求している人気のメーカーです。

「おいしい★包丁２」は番組、メーカーが一丸となって一切の妥協なしで完成させた長く使える包丁です。

なんと、2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）の1週間はお得な特別価格で販売いたします。さらに期間中、送料は番組が負担します。お楽しみにお待ちください！

商品についてのお問合せはコールセンターまでお願いします。

コールセンター：0120-120-666（通話料無料）

受付時間：午前4時30分～午後9時

※土日のみ：午前9時～午後9時

※上記時間外は自動音声で受付し午前9時以降に折り返しご連絡させていただきます。

■「おいしい★包丁２」の特徴

【サイズ】全長：約31.2cm、刃渡り：約18.5cm

【重さ】約130g

【素材】 刀身：モリブデンバナジウム鋼材

口金：ステンレス

ハンドル：積層強化木

【通常価格】

16,500円（税込）送料800円（税込）

「おいしい★包丁２」はこの包丁のためだけに作った専用箱でお届けします。

マットな箱に金の型押しロゴを施した高級感のあるデザインで、新生活を始める方やお料理が好きな方、これからお料理を始めたい方へのプレゼントとしても最適です。

さらに「おいしい★包丁２」の特徴をわかりやすくまとめたリーフレットも一緒にお送りします。

是非、この包丁でお料理を楽しんでください！

詳しい商品特徴は以下のリンク、QRコードからご確認ください。



★リンクはこちら(https://shop.asahi.co.jp/ext/oishii-knife_2.html?utm_source=qrcode&utm_medium=press&utm_campaign=oishii-knife_2)

■番組情報

「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」

月曜～金曜 ひる1時30分～1時45分(ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット)

（放送終了後、TVerで見逃し配信）

■番組HP／SNS

公式HP：https://www.asahi.co.jp/daidokoro/

公式X（旧Twitter）：@DAIGODaidokoro(https://x.com/DAIGODaidokoro)

公式Instagram：＠daigomo.daidokoro(https://www.instagram.com/daigomo.daidokoro/)