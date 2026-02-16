MADKID (マッドキッド)5月13日に渋谷クラブクアトロにて開催する主催ライブにBimiのゲスト出演が決定！！

日本コロムビア株式会社

2014年結成、2018年メジャーデビュー。2019年に担当したTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」のオープニングテーマがYouTube総再生回数3200万回を超え海外を中心にヒット。その後も数々のアニメ主題歌を担当し、アメリカ・カナダ・ドイツ・メキシコなど海外でもライブを開催するなどグローバルに活動を行う。更に現在、メンバーのYUKI、SHINが多数の2.5次元舞台作品に出演するなど俳優としても活躍の場を広げている5人組ダンスボーカルグループ「MADKID」。

そんなMADKIDが5月13日に開催する主催ライブ「Future Notes SPECIAL」のゲストとしてBimiが出演する事が明らかとなった。同公演には、福澤侑がゲスト出演する事もすでにアナウンスされている。

3組のアーティストがそれぞれの表現で魅せる1夜限りの公演を、是非その目で確かめてほしい。

同公演のチケットは本日2月16日18時よりプレリク先行がスタート。詳細は公式サイトや各アーティストのSNSでチェックしよう。

■LIVE INFORMATION

Future Notes Fes SPECIAL

2026年5月13日(水) 開場：18時 開演：19時

会場：渋谷クラブクアトロ

出演：MADKID、福澤侑、Bimi

プレリク先行受付期間：2月16日18時～2月22日23時59分

販売URL：

http://l-tike.com/madkid/

※一般発売：3月7日10時～販売予定

チケット価格：スタンディング\7,000(税込)

■RELEASE INFORMATION

発売中

MADKID 12th SINGLE「Mad Pulse」

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」オープニングテーマ

https://mdkd.lnk.to/MadPulse

MADKID オフィシャルサイト

https://columbia.jp/madkid/

●MADKID Profile

2ラッパー3ボーカルで構成される5人組ダンスボーカルグループ。2014年結成、2018年メジャーデビュー。

TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズ、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」をはじめ、多数のアニメ主題歌を担当。

今年1月～２月にはアメリカ、カナダ、メキシコの11都市でツアーを開催するなど、グローバルに活躍する。

●オフィシャルリンク

X https://x.com/MADKID_official

Instagram https://www.instagram.com/madkid_official/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdNE9sEPDrLYhz4OoE8_20A

Facebook https://www.facebook.com/MADKID.japan/?locale=ja_JP