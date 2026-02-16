株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「飲食店独立学校/こうせい校長」のYouTubeチャンネルが登録数100万人を突破したことをお知らせします。

「飲食店独立学校/こうせい校長」のYouTubeチャンネル登録者数が100万人を突破しました！

◆こうせい校長

飲食店経営歴16年、料理人歴22年の「こうせい校長」が、プロの技術と経営ノウハウを惜しみなく伝授する料理教育系チャンネルです。

科学的根拠に基づいた調理法や、プロならではの「ひと手間」を分かりやすく解説。美味しい料理を作りたい方はもちろん、将来独立を目指す方や料理を学び直したい方まで、幅広い層に支持されています。

◆おすすめ動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ZKQzbDvHrlM ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=srLmsZwfj8A ]

◆実績

2017年のチャンネル開設以来、「家庭で再現できるプロの味」を追求し続け、総再生回数は2億1,000万回を突破しました。

18歳から和食・洋食の修行を積み、24歳で独立して複数店舗を経営してきた確かな実績を持つ「料理界の校長」として、理論に基づいた丁寧な解説が多くのファンを魅了しています。

2021年には、著書『プロのコツでいつものごはんが100倍おいしくなるレシピ』（KADOKAWA）を出版し、Amazonにてベストセラー1位を継続して獲得。YouTubeの枠を超え、企業のコンサルティングや技術指導など、多方面で日本の食文化の発展に寄与しています。

また、タイアップ動画やプロモーションにおいても、食品メーカーやキッチン家電ブランド等と多数の取り組みを行っており、高い視聴者エンゲージメントと信頼性を誇っています。その他の詳細な実績については、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

飲食店独立学校/こうせい校長

・Youtube

https://www.youtube.com/@KOUSEI0828

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp