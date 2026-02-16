『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』3周年記念キャンペーンで最大200連のSSR確定付き無料ガチャ登場！新たな冒険譚となるメインストーリー17章も実装！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて本日2月16日（月）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて3周年記念キャンペーン及びメインストーリー17章が公開されたことをお知らせいたします。

■「3周年記念キャンペーン」開催！

2月16日（月）でクレイヴ・サーガは3周年を迎えました！

クレサガをプレイしてくださる全てのお客様に感謝を込めて、以下のキャンペーンを開催いたします！

- 最大200連無料ガチャログインボーナス＆3周年記念ミッションで無料10連チケットがもらえる！50連目はSSR1体確定！ 100連目は季節限定のSSR1体確定！150連目は季節限定含む未所持SSR1体確定！- 第3回人気投票今回は「キャラクター部門」に加え、新たに「ストーリー部門」を追加！推しのキャラクターや、好きなストーリーに投票しましょう！- クエスト促進キャンペーン「ストーリークエスト」消費AP1/2、ドロップ率＆数2倍「17章初回クリア」消費AP0「トレーニングルーム」消費AP0、挑戦回数2倍、ドロップ率＆数2倍「ウェポンクエスト」消費AP1/2、ドロップ率2倍※トレーニングルームのみキャンペーンの開始が2月17日00:00からになります。- 期間限定ゴールドガチャゴールドを消費することで、育成に役立つ様々なアイテムが手に入ります！さらに回転数を最大300回に拡大！ 3000連ガチャに挑戦しましょう。- 期間限定交換所3周年記念チケットでさまざまなレアアイテムと交換できます。チケットは「3周年記念無料10連ガチャのおまけ」や、期間限定ミッションを達成することで入手できます。- 期間限定ミッション3周年交換所、3周年記念ミッション、人気投票ミッションから最大『原神石×10,000個』が獲得可能！- レイド救援RP1/2＆ドロップ2倍属性日替わりで開催！「レイドスフィア」を集めて、交換所でキャラクターや武器、アイテムなどと交換しましょう。

【開催期間】2026年2月16日（月）メンテナンス終了後 ～ 3月5日（木）23:59まで

■3周年を記念した特別なガチャが3種登場！

・3周年記念 期間限定入りスペシャル魂友セレクトガチャ

2025年8月22日までに登場した天使悪魔シリーズ、章限定キャラクターを含む『魂友』キャラクターから1体セレクトして入手できるおトクなガチャです。

・3周年記念 期間限定入りスペシャル神器セレクトガチャ

2025年8月22日までに登場したヴァルテオスシリーズ、章限定キャラクターを含む『神器』キャラクターから1体セレクトして入手できるおトクなガチャです。

・3周年記念 章更新&季節限定入りセレクトPU STEPUPガチャ

STEP5の10連でセレクトSSR1体確定！

2025年11月5日までに登場したキャラクターがラインナップされています。



■3周年を記念したお得な期間限定パックが複数登場！

・3周年記念 スペシャルチケットパック1～2

お得な原神石に加え、17章追加キャンペーンガチャが回せるガチャチケット、

さらに17章追加キャンペーンガチャの交換所で使えるカプセルがおまけに付いたパックが2種類登場！

・3周年記念 スペシャルパック1～3

お得な原神石に加え、プラチナガチャチケットや、武器を獲得できるアイテムがおまけに付いたパックが

3種類登場！

・3周年記念 素材探索応援パック

お得な原神石に加え、探索の懐中時計など、探索の待ち時間を短縮できるアイテムがおまけに付いた

パックが登場！

・3周年記念 周回応援パック

お得な原神石に加え、スキップチケットやスタミナ上薬など、クエスト周回が快適になるアイテムが

おまけに付いたパックが登場！

■メインストーリー17章追加！

ヴェストリアを舞台にした導師一行の冒険譚、新章がいよいよ公開！

――――――――――

【17章 あらすじ】

導師たちは、復活した「ヴァルナ」と天樹十二聖、アポクリュオンの脅威を

司のセルドアに報告するため、中立都市クサンへ向かった。

だが報告の途中、「海底王国アクエルト」に、異変が発生する。

アクエルトに足を踏み入れた導師たちの目に映ったのは、

傷を負った王「ジウベエ」と、アクエルトを襲い、

王座で待ち構えるクサン初代司「リヴァイア」だった。

アポクリュオン「ジェウォジャール」の影──

渦巻く陰謀が、セルドア、ジウベエ、そして導師たちを深海の闇へと引きずり込む。

──その時、セルドアの新たな力が覚醒する。

激動のメインシナリオ第17章──戦慄の幕が、今、開かれる！

――――――――――

・17章追加キャンペーンガチャ

今回登場の魂友「金鯨覚醒司 セルドア」には「キャラクターボイス」が、

神器「ジウベエ」には「アニメーション」が実装！

SSR魂友「金鯨覚醒司 セルドア」とSSR神器「ジウベエ」がピックアップされた

「17章追加キャンペーンガチャ」をお見逃しなく。

・17章追加キャンペーンスペシャルパック

17章実装を記念した、お得なスペシャルパックが2種登場！

【販売期間】2026年2月16日（月）メンテナンス終了後 ～ 3月5日（木）23:59まで



▼【SSR魂友】金鯨覚醒司 セルドア

▼【SSR神器】ジウベエ



■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは

男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。

多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、

欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。

創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、

導師として救世の旅に出る！

絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/cravesaga

■ゲーム概要

タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』

ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）

最新情報はXでチェック！

最新情報はこちらの公式アカウントからお届けしていきます。

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：

https://crave-saga.jp/(https://crave-saga.jp/)

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：

https://x.com/CraveSaga(https://x.com/CraveSaga)

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：

https://www.instagram.com/crave_saga/(https://www.instagram.com/crave_saga/)

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@crave-saga(https://www.youtube.com/@crave-saga)