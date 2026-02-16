『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』3周年記念キャンペーンで最大200連のSSR確定付き無料ガチャ登場！新たな冒険譚となるメインストーリー17章も実装！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて本日2月16日（月）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて3周年記念キャンペーン及びメインストーリー17章が公開されたことをお知らせいたします。
■「3周年記念キャンペーン」開催！
2月16日（月）でクレイヴ・サーガは3周年を迎えました！
クレサガをプレイしてくださる全てのお客様に感謝を込めて、以下のキャンペーンを開催いたします！
- 最大200連無料ガチャ
ログインボーナス＆3周年記念ミッションで無料10連チケットがもらえる！
50連目はSSR1体確定！ 100連目は季節限定のSSR1体確定！
150連目は季節限定含む未所持SSR1体確定！
- 第3回人気投票
今回は「キャラクター部門」に加え、新たに「ストーリー部門」を追加！
推しのキャラクターや、好きなストーリーに投票しましょう！
- クエスト促進キャンペーン
「ストーリークエスト」消費AP1/2、ドロップ率＆数2倍
「17章初回クリア」消費AP0
「トレーニングルーム」消費AP0、挑戦回数2倍、ドロップ率＆数2倍
「ウェポンクエスト」消費AP1/2、ドロップ率2倍
※トレーニングルームのみキャンペーンの開始が2月17日00:00からになります。
- 期間限定ゴールドガチャ
ゴールドを消費することで、育成に役立つ様々なアイテムが手に入ります！
さらに回転数を最大300回に拡大！ 3000連ガチャに挑戦しましょう。
- 期間限定交換所
3周年記念チケットでさまざまなレアアイテムと交換できます。
チケットは「3周年記念無料10連ガチャのおまけ」や、期間限定ミッションを達成することで
入手できます。
- 期間限定ミッション
3周年交換所、3周年記念ミッション、人気投票ミッションから
最大『原神石×10,000個』が獲得可能！
- レイド救援RP1/2＆ドロップ2倍
属性日替わりで開催！「レイドスフィア」を集めて、交換所でキャラクターや武器、
アイテムなどと交換しましょう。
【開催期間】2026年2月16日（月）メンテナンス終了後 ～ 3月5日（木）23:59まで
■3周年を記念した特別なガチャが3種登場！
・3周年記念 期間限定入りスペシャル魂友セレクトガチャ
2025年8月22日までに登場した天使悪魔シリーズ、章限定キャラクターを含む『魂友』キャラクターから1体セレクトして入手できるおトクなガチャです。
・3周年記念 期間限定入りスペシャル神器セレクトガチャ
2025年8月22日までに登場したヴァルテオスシリーズ、章限定キャラクターを含む『神器』キャラクターから1体セレクトして入手できるおトクなガチャです。
・3周年記念 章更新&季節限定入りセレクトPU STEPUPガチャ
STEP5の10連でセレクトSSR1体確定！
2025年11月5日までに登場したキャラクターがラインナップされています。
■3周年を記念したお得な期間限定パックが複数登場！
・3周年記念 スペシャルチケットパック1～2
お得な原神石に加え、17章追加キャンペーンガチャが回せるガチャチケット、
さらに17章追加キャンペーンガチャの交換所で使えるカプセルがおまけに付いたパックが2種類登場！
・3周年記念 スペシャルパック1～3
お得な原神石に加え、プラチナガチャチケットや、武器を獲得できるアイテムがおまけに付いたパックが
3種類登場！
・3周年記念 素材探索応援パック
お得な原神石に加え、探索の懐中時計など、探索の待ち時間を短縮できるアイテムがおまけに付いた
パックが登場！
・3周年記念 周回応援パック
お得な原神石に加え、スキップチケットやスタミナ上薬など、クエスト周回が快適になるアイテムが
おまけに付いたパックが登場！
■メインストーリー17章追加！
ヴェストリアを舞台にした導師一行の冒険譚、新章がいよいよ公開！
――――――――――
【17章 あらすじ】
導師たちは、復活した「ヴァルナ」と天樹十二聖、アポクリュオンの脅威を
司のセルドアに報告するため、中立都市クサンへ向かった。
だが報告の途中、「海底王国アクエルト」に、異変が発生する。
アクエルトに足を踏み入れた導師たちの目に映ったのは、
傷を負った王「ジウベエ」と、アクエルトを襲い、
王座で待ち構えるクサン初代司「リヴァイア」だった。
アポクリュオン「ジェウォジャール」の影──
渦巻く陰謀が、セルドア、ジウベエ、そして導師たちを深海の闇へと引きずり込む。
──その時、セルドアの新たな力が覚醒する。
激動のメインシナリオ第17章──戦慄の幕が、今、開かれる！
――――――――――
・17章追加キャンペーンガチャ
今回登場の魂友「金鯨覚醒司 セルドア」には「キャラクターボイス」が、
神器「ジウベエ」には「アニメーション」が実装！
SSR魂友「金鯨覚醒司 セルドア」とSSR神器「ジウベエ」がピックアップされた
「17章追加キャンペーンガチャ」をお見逃しなく。
・17章追加キャンペーンスペシャルパック
17章実装を記念した、お得なスペシャルパックが2種登場！
【販売期間】2026年2月16日（月）メンテナンス終了後 ～ 3月5日（木）23:59まで
▼【SSR魂友】金鯨覚醒司 セルドア
▼【SSR神器】ジウベエ
■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは
男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。
多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、
欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。
創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、
導師として救世の旅に出る！
絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/cravesaga
■ゲーム概要
タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』
ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG
プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）
利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）
ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）
最新情報はXでチェック！
最新情報はこちらの公式アカウントからお届けしていきます。
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：
https://crave-saga.jp/(https://crave-saga.jp/)
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：
https://x.com/CraveSaga(https://x.com/CraveSaga)
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：
https://www.instagram.com/crave_saga/(https://www.instagram.com/crave_saga/)
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：
https://www.youtube.com/@crave-saga(https://www.youtube.com/@crave-saga)