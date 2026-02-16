「ホロスターズ」所属VTuber・花咲みやびさんや奏手イヅルさんらの描き下ろしイラストを使用した新商品が2月28日発売！　アニメイトでは、特典「メッセージカード」がもらえるフェアの開催も!!

https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17388


株式会社アニメイトは、男性VTuberグループ「ホロスターズ」の新商品を2026年2月28日から販売いたします。また、同日より『HOLOSTARS ホワイトデーフェア2026 in アニメイト』を開催いたします。



今回新商品に登場するのは、花咲みやびさん、奏手イヅルさん、アルランディスさん、律可さん、アステル・レダさん、岸堂天真さん、夕刻ロベルさん、影山シエンさん、荒咬オウガさん、夜十神封魔さん、羽継烏有さん、水無世燐央さんの12名。“ホワイトデー”がテーマの描き下ろしイラストを使用した「キャラバッジコレクション」や「アクリルスタンド」、「プレゼントタグコレクション」など、さまざまなアイテムをラインナップしています。



また、アニメイト一部店舗・通販にて『HOLOSTARS ホワイトデーフェア2026 in アニメイト』を2月28日～3月22日まで開催。期間中、「ホロスターズ」関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「メッセージカード（全12種）」を1枚プレゼントいたします。特典のホロスターズメンバーからのメッセージは必見です!!　新商品とあわせてぜひチェックしてみてください！




■商品情報


△キャラバッジコレクション／-ホワイトデーver.-

キャラバッジコレクション／-ホワイトデーver.-


発売日：2026年2月28日


価格：1パック550円（税込）


　　　1BOX（12パック入り）6,600円（税込）


種類：全12種








△アクリルスタンド／-ホワイトデーver.-

アクリルスタンド／-ホワイトデーver.-


発売日：2026年2月28日


価格：各2,035円（税込）


種類：12種








△クリアファイル／-ホワイトデーver.-

クリアファイル／-ホワイトデーver.-


発売日：2026年2月28日


価格：440円（税込）








△アクリルキーホルダー／-ホワイトデーver.-

アクリルキーホルダー／-ホワイトデーver.-


発売日：2026年2月28日


価格：各715円（税込）


種類：12種








△プレゼントタグコレクション／-ホワイトデーver.-

プレゼントタグコレクション／-ホワイトデーver.-


発売日：2026年2月28日


価格：1パック220円（税込）


　　　1BOX（12パック入り）2,640円（税込）


種類：全12種






このほかにも、多数の新商品が発売！




■フェア情報


△特典：メッセージカード（全12種）

『HOLOSTARS ホワイトデーフェア2026 in アニメイト』


開催期間：2026年2月28日～3月22日


開催場所：アニメイト池袋本店、仙台、吉祥寺パルコ、札幌、渋谷、名古屋、秋葉原、天王寺、三宮、京都、福岡パルコ、岡山、大阪日本橋、横浜ビブレ、梅田、新宿、アニメイト通販


開催内容：期間中、「ホロスターズ」関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,500円（税込）毎、またはCD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,500円〈税込〉以上必須）1点毎、あるいはグラッテ商品（ラテ・クッキー・アイス・有償特典アクリルコースター）をご購入1点毎に、特典「メッセージカード（全12種）」を1枚プレゼントいたします。


特典内容：メッセージカード（全12種）


※特典はお選びいただけません。







■関連施策情報

エフェクトメイトスタンディ


フェア期間中、アニメイト一部店舗に花咲みやびさんたち12名の「エフェクトメイトスタンディ」を展開！


「エフェクトメイト」アプリで撮影すると、限定ボイスが楽しめます！


ホロスターズメンバーそれぞれの限定ボイスはフェア期間の前半・後半で変わりますので、お見逃しなく！



開催期間：2026年2月28日～3月22日


＜前半限定ボイス＞2026年2月28日～3月13日


＜後半限定ボイス＞2026年3月14日～3月22日


※エフェクトメイトの限定ボイスは2月28日発売の【アクリルスタンド／-ホワイトデーver.-】でもお楽しみいただけます。


※【アクリルスタンド／-ホワイトデーver.-】では、2026年3月31日までエフェクトメイトをお楽しみいただけます。


※フェア開催終了後の3月23日～3月31日の期間は、前半・後半の限定ボイスがランダムでお聞きいただけます。



展開メンバー・店舗：


＜花咲みやび＞池袋本店


＜奏手イヅル＞仙台店


＜アルランディス＞秋葉原店


＜律可＞福岡パルコ店


＜アステル・レダ＞天王寺店


＜岸堂天真＞札幌店


＜夕刻ロベル＞渋谷店


＜影山シエン＞名古屋店


＜荒咬オウガ＞大阪日本橋店


＜夜十神封魔＞横浜ビブレ店


＜羽継烏有＞梅田店


＜水無世燐央＞新宿店




※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。




■権利表記


(C) COVER




■関連URL


「ホロスターズ」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17388)



『HOLOSTARS ホワイトデーフェア2026 in アニメイト』(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114711)



「ホロスターズ」公式サイト(https://holostars.hololivepro.com/)



「ホロスターズ」公式X(https://x.com/holostarstv)



「ホロスターズ」公式YouTube(https://www.youtube.com/@HOLOSTARS/)




■「ホロスターズ」とは


「ホロスターズ」は、「ホロライブプロダクション」傘下の男性VTuberグループであり、所属タレントの個性や特長を活かした動画投稿や配信をYouTubeなどのプラットフォームで展開しております。