埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、ハッピーカーズ富士見店byエターナルポイントと2026シーズンのクラブパートナー契約を締結（増額）

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、クルマに関わるすべての人をハッピーに！をコンセプトに、無料出張査定でお客様の思い出も加味した駆け引きなしの1発買取査定提示を行うハッピーカーズ富士見店ｂｙエターナルポイント（埼玉県富士見市、小原巧）と2026シーズンのクラブパートナー契約を増額にて締結したことを発表いたします。

■ハッピーカーズ富士見店 by エターナルポイント 様HP: https://happycars.jp/store/fujimi/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■契約締結の背景

”フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、 100年以上続くクラブへ”というミッションを掲げ、 川越に根ざしたフットボールクラブの形を目指す「COEDO KAWAGOE F.C」の方向性へ共感を頂き、 応援を通じて地域へ貢献したいという想いから今回のご縁となりました。

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 神戸 駿宏 コメント

「この度、ハッピーカーズ富士見店 by エターナルポイント様とクラブパートナー契約を締結させていただきました。川越市はもちろん、東武東上線沿線の皆様も巻き込んでいきたい弊クラブにとって、富士見市を拠点とする代表の小原様からの応援はとても心強く感じております。また、2026年度は中古車の売買以外にも、新たな分野へのチャレンジも計画しているとのことで、その実現に微力ながらご一緒できればと存じます。

2026シーズンもどうぞよろしくお願いいたします！」



公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com