英語学習もワーホリ情報も“聴くだけ”ワーホリ留学アプリに新ラジオ機能「ワーホリRADIO」登場

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

ワーキングホリデー制度を支援し、促進している非営利団体、一般社団法人日本ワーキング・ホリデー協会（JAWHM）は、ワーキングホリデーや留学を目指す人のためのスマホアプリ『ワーホリ留学』に、新たなコンテンツとして ラジオ機能「ワーホリRADIO」 を追加しました。本機能により、ユーザーはいつでも気軽に英語学習と海外情報を音声で楽しめるようになります。

「ワーホリRADIO」とは？

「ワーホリRADIO」は、『ワーホリ留学』アプリ内で聴けるラジオ機能です。アプリをダウンロードしてログインするだけで、誰でもすぐに視聴できます。

◆ 聞ける内容

本ラジオでは、次のようなコンテンツを配信します：

英語勉強のヒントやコツ

リスニング・スピーキング・語彙習得など、実践的な英語学習法を音声で分かりやすく解説。

英語の豆知識・フレーズ紹介

日常会話やワーホリ現地で使えるフレーズ、文化的背景の解説など、暮らしに役立つ内容。

留学・ワーホリ情報

役立つ準備情報や注意点、現地生活のヒントなど、ワーホリ・留学を成功させるための情報をお届け。

これらはすべてスマホ1つで聴ける音声コンテンツとして提供され、移動時間やスキマ時間にも手軽に活用できます。

アプリの利用方法

「ワーホリ留学」アプリをダウンロードし、アカウントでログインするだけで「ワーホリRADIO」の視聴が可能です。追加の設定や課金は不要で、どなたでも無料で楽しめます。

■ アプリダウンロードはこちらから

App Store：https://apps.apple.com/us/app/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AA%E7%95%99%E5%AD%A6/id6474589122

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.jawhm.jawhmfirst

ラジオ機能導入の背景

ワーホリ協会が提供する『ワーホリ留学』アプリは、これまでにもワーホリ・留学準備をサポートする各種ツールを搭載してきました。今回のラジオ機能の追加は、リスニング形式で英語を聞きながら学べる機会を提供し、より多くの方の語学習得・情報収集を後押しする目的で導入されています。

■ ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデー制度とは、二つの国・地域間の取り決め等に基づき各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度。

観光ビザ、留学、学生ビザ、就労ビザとは異なった若者限定の特別なビザで、どこに滞在しても、どこを旅行しても、仕事をしても、語学学校に通っても良いという自由度の高いビザが取得できます。

■ ワーホリ45周年キャンペーン

日本がオーストラリアとワーキングホリデー協定を結び、日本で初めてのワーキングホリデービザが受理されたのが1980年12月1日でした。この周年イヤーに、より多くの方にワーキングホリデーを利用していただくべく、「すべてのワーホリを最高の体験に」をテーマにさまざまな企画を立ち上げ、1年間を通じて特設サイトやSNSで発信していきます。

■ ワーホリならワーホリ協会(R)

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会では、ワーキングホリデー制度の普及と地位向上の為にさまざまな活動を行っています。

団体名称 ：一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

理事長 ：池口 洲

URL ：http://www.jawhm.or.jp/