【NEOWIZゲームオン プレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』2月13日放送回は、MONSTA Xがゲストとして登場！

2026年2月16日（月）

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2026年2月13日放送回は、MONSTA Xがスタジオゲストとして登場しました。

また、同日のチャート投票では、KANGDANIELによる「Backseat Promises」が1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■MONSTA Xがスタジオゲストとして登場！

2月13日（金）の「Pick Up Artist」には、昨年デビュー10周年を迎え、11年目の歩みを始めたMONSTA X（入隊中のI.Mさんを除く）が登場しました！

11年目に突入した心境について、SHOWNU（ショヌ）さんは「忙しく活動して軍隊も行き、あっという間だった」、MINHYUK（ミニョク）さんは「10年は長いけれど、目を閉じれば昨日のことのように早い」と振り返りました。

6年ぶりとなった日本ステージの話題では、SHOWNUさんが準備してきたメモを一所懸命に読んでくれる場面も。

「MONBEBE（ファン）は完全体のステージが好きで、ずっと待っていてくれたから僕たちも嬉しかったし、ファンも喜んでくれたみたいだ」

という温かい言葉に、会場は大きな感動に包まれました。

MINHYUKさんも「男性グループはどうしてもメンバーが揃わない時期があるけれど、こうしてまた日本で会えて本当に嬉しい」と再会の喜びを噛み締めました。

紹介された楽曲『N the Front』は、「自分を信じて前に進む」という意味が込められた一曲。10周年アルバムを「みんなで形にしたことが何よりいいこと」と語る彼ららしい、先輩としての余裕と力強さが溢れています。

現在はワールドツアー中で、ゴールデンウィークには千葉・大阪での日本公演も控えています。

それに関しては2月27日のオンエアで触れる予定です。彼らの進化し続ける姿をどうぞお楽しみに！

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

2月13日（金）の放送回でKANGDANIEL「Backseat Promises」が1位を獲得！

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』週間チャートで見事1位に輝いたのは、KANGDANIELの「Backseat Promises」です。先週の8位から大幅にランクアップし、初となる1位を獲得しました。先週月曜日（2/9）に入隊した彼へ贈る、ファンの熱いエールが形となった結果と言えるでしょう。

続いて3位は、TOMORROW X TOGETHER・YEONJUNの「Talk to You」。先週から1ランクダウンしたものの、先週末に初の日本5大ドームツアーを完走した勢いは健在です。来月にはデビュー7周年という節目を控え、さらなる盛り上がりに期待がかかります。

2月9日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

