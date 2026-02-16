TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』LINEスタンプ・LINE着せかえ　配信開始のお知らせ

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』（(C)E,O/M/T）のLINEスタンプ・LINE着せかえを配信を開始したことをお知らせいたします。






■配信はこちらにて



LINEスタンプTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））
LINE STORE ：https://line.me/S/sticker/32969915



LINE着せかえTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』（150LINEコイン（スタンプショップ）／370 円（LINE STORE）））


LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=872af67e-ca84-4c0e-99b5-fd4f885e8dec



■TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』とは



ある日突然異世界へと召喚された


普通のサラリーマン、向田剛志。



彼は固有スキル『ネットスーパー』で


取り寄せた現代の調味料で料理を作って食べて、伝説の魔獣フェル・スライムのスイと


ともに異世界生活を堪能していた。



新たな仲間も加わり、


美味しい旅が再び始まる！！



【アニメ公式HP】https://tondemoskill-anime.com/


【アニメ公式X】https://x.com/tonsuki_anime


　　　　　　　　　　　　　　　



※参考情報



・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL 　 https://m-upholdings.co.jp/



・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　 　　　　http://www.creativeplus.co.jp/




■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上