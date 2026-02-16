TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』LINEスタンプ・LINE着せかえ 配信開始のお知らせ
株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』（(C)E,O/M/T）のLINEスタンプ・LINE着せかえを配信を開始したことをお知らせいたします。
■配信はこちらにて
LINEスタンプTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））
LINE STORE ：https://line.me/S/sticker/32969915
LINE着せかえTVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』（150LINEコイン（スタンプショップ）／370 円（LINE STORE）））
LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=872af67e-ca84-4c0e-99b5-fd4f885e8dec
■TVアニメ『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』とは
ある日突然異世界へと召喚された
普通のサラリーマン、向田剛志。
彼は固有スキル『ネットスーパー』で
取り寄せた現代の調味料で料理を作って食べて、伝説の魔獣フェル・スライムのスイと
ともに異世界生活を堪能していた。
新たな仲間も加わり、
美味しい旅が再び始まる！！
【アニメ公式HP】https://tondemoskill-anime.com/
【アニメ公式X】https://x.com/tonsuki_anime
※参考情報
・株式会社エムアップホールディングス
代表取締役 美藤宏一郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業
URL https://m-upholdings.co.jp/
・株式会社Creative Plus
代表取締役 加藤周太郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業
URL http://www.creativeplus.co.jp/
以上