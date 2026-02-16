2.5次元アイドルグループ「いれいす」× バンダイ大型コラボ続報解禁！ガシャポン(R)第2弾＆“描き下ろし”コスメ・ウエハース2026年2月より順次発売決定！

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「いれいす」と株式会社バンダイによる大型コラボレーション企画「いれいす×バンダイプロジェクト」の続報を発表いたしました。ファンの間で大きな話題を呼んだ第1弾に続き、待望の新商品としてガシャポン第2弾、さらに描き下ろしイラストを使用したコスメアイテムとカードウエハースの展開が決定。2026年2月より全国で順次発売される予定です。

本プロジェクトは、「日常の中で、もっといれいすを近くに感じたい」というファンの皆さまの想いにお応えする形で展開してまいりました。推しを“集める”楽しさだけでなく、“つなげる”“使う”“持ち歩く”といった体験へと広げることで、いれいすを日常の中に溶け込ませる商品展開を行っております。

■ ガシャポン(R)第2弾登場。“無限推し”をつなげる新体験

2026年2月第4週より登場する『いれいす つまんでつなげてますこっと』は、ファンの皆さまから大きな反響をいただいたガシャポン(R)企画の第2弾です。本商品では、メンバーがまるで何かに“つままれている”ようなキュートなポーズで立体化。カニカンとボールチェーンの2仕様をご用意しており、マスコット同士を縦につなげることが可能です。推しのメンバーを連ねて楽しむ“無限推し”や、ペア・グループで揃えて再現する“わちゃわちゃ感”など、集めるほどに楽しみが広がる仕様となっております。

発売時期：2026年2月第4週より順次発売予定

価格： 1回400円（税込）

種類：全12種（メンバー6種×2仕様）

販売場所： 全国のガシャポン(R)自販機

■ 「もし、いれいすがコスメモデルになったら」描き下ろし限定ビジュアルのコスメが登場

2026年2月発売予定の『キャラコスメチケット いれいす』は、「いれいすがコスメモデルに起用されたら？」というコンセプトのもと誕生したアイテムです。本商品のために描き下ろされたビジュアルでは、大人びた表情のメンバーが登場。マルチカラーパウダーとして実用性も兼ね備えながら、カード台紙付きで飾って楽しめる仕様となっております。さらに、メンバーごとに考案された“日常に寄り添う言葉”のオリジナルメッセージを収録。朝のメイク時間やリラックスタイムに、推しからエールを受け取るような特別な体験をお届けいたします。

発売時期： 2026年2月発売予定

価格： 770円（税込）

種類：全12種（いずれか1つ封入／クローズドパッケージ）

販売場所： バラエティショップ、アニメイトほか

■ 桜舞う描き下ろし。“お花見デート気分”を味わう春コレクションがウエハースで登場

2026年3月には、『いれいす カードウエハース』を発売いたします。テーマは“お花見”。桜が舞う中でメンバーと過ごしているかのような描き下ろしイラストを収録し、一足早い春の訪れを感じさせるビジュアルに仕上げました。全24種のカードは、コレクションとしてアルバムに収めるだけでなく、スマートフォンケースに挟んで持ち歩きたくなるサイズ感も魅力です。バニラクリーム味のウエハースとともに、春ならではのときめきをお届けいたします。

発売時期：2026年3月発売予定

価格：198円（税込）

種類：カード全24種

販売場所：全国のコンビニエンスストア・スーパー等のお菓子売り場

ガシャポン(R)で“つながり”、コスメで“応援され”、ウエハースで“季節を共有する”。本プロジェクトのために新たに描き下ろされた限定イラストはファンならずとも見逃せない、この春だけの特別なコレクションとなっております。2026年の春、いれいすはこれまで以上に皆さまの毎日に寄り添います。今後の展開にもぜひご注目ください。

■いれいすとは

「いれいす（イレギュラーダイス）」とは、「株式会社VOISING」に所属する、人気急上昇中の6人組2.5次元アイドルグループです。2020年10月に結成され、歌ってみた動画やオリジナルソング、バラエティ動画の投稿や、生配信を中心に活動しています。インターネットの外では、ライブコンサートやコラボイベントも開催しており、今急速に人気を高めている注目のグループです。2023年には全国6都市を回るホールツアーを完走し、2024年2月には、ファンとの約束であり夢であった結成3年での日本武道館ライブを実現しました。2024年11月30日（土）・12月1日（日）には自身初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催。2025年夏には「いれいす」として初めてとなる全国アリーナツアーにて9万人を動員し完走。

メンバー

＜左＞上：-hotoke-

中：初兎

下：りうら

＜右＞上：If

中：悠佑

下：ないこ

■会社概要

