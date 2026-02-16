『2026 KIM JAEYEONG Fanmeeting in JAPAN ′Jaeyeong & You′』公演詳細公開！

株式会社 J HARMONY

話題作「悪魔なカノジョは裁判官」や「アイドルアイ」など、さまざまな作品に出演し、繊細な演技力と確かな存在感あふれる表現力で注目を集めているキム・ジェヨンが、2026年4月18日、東京・せたがやイーグレットホールにて、約1年ぶりとなるイベント『2026 KIM JAEYEONG Fanmeeting in JAPAN 'Jaeyeong & You'』を開催いたします。





公演当日は、公演に加えてVIP特典としてグループフォト撮影会＆限定グッズお渡し会を実施いたします。一般チケットの方にも特別な時間を味わえる、お見送り会をご用意しております。この春、キム・ジェヨンと過ごすかけがえのないひとときをぜひ会場でお楽しみください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。【公演タイトル】2026 KIM JAEYEONG Fanmeeting in JAPAN 'Jaeyeong & You'【公演スケジュール】■東京 / せたがやイーグレットホール2026年4月18日(土) 開場16:00 /開演17:00※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。【チケット料金】■VIPチケット\21,000(税込)〈VIPチケット特典〉・グループフォト撮影会・限定グッズお渡し会■一般チケット(お見送り会付き)\14,300(税込)※各特典会は、本公演の前後に実施する予定です。詳細は後日改めてご案内いたします。

・3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要です。

・別途プレイガイド手数料がかかります。



【枚数制限】

1名様につき4枚まで

※お申込み期間終了後の情報変更・お申込みキャンセル等は一切お受けできませんので、ご注意ください。



【チケットスケジュール】

■ファンクラブ先行1次(抽選)

受付期間：2026年2月19日(木) 18:00~2026年3月2日(月) 23:59



■ファンクラブ先行2次(抽選)

受付期間：2026年3月9日(月) 18:00~2026年3月15日(日) 23:59

※ファンクラブ先行期間内に正会員ご入会いただいた方もお申し込み可能です。

※ファンクラブ先行をお申し込みの際、同行者はファンクラブ会員である必要はございません。



■プレイガイド先行(先着)

受付期間：2026年3月23日(月) 18:00~2026年4月5日(日) 23:59



■一般販売(先着)

受付期間：2026年4月10日(金) 18:00~2026年4月16日(木) 23:59

※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」「一般販売」が実施されない場合がございます。



■問い合わせ

キム・ジェヨン ジャパン オフィシャル ファンクラブ事務局

support@kimjaeyeong.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願いいたします。

キム・ジェヨン ジャパン オフィシャル ファンクラブサイト：https://kimjaeyeong.jp/

キム・ジェヨン ジャパン オフィシャルX：https://x.com/KIMJAEYEONG_JP