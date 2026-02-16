混迷の時代こそ、新たな時代を切り拓くリーダーシップを“2026年度青山社中リーダー塾”開講決定！第16期生を募集中！

青山社中株式会社

青山社中株式会社（本社：東京都港区、代表取締役筆頭代表CEO：朝比奈一郎）は、「青山社中リーダー塾」を2026年度も開講し、第16期生の募集受付を開始いたしました。「青山社中リーダー塾」は、 「国や社会のことを考え、変革に向けた行動を起こすことができる人材を育成する」を目的に、激動の時代を切り開き、世界へ通用する能力を身に付けるリーダー養成塾です。塾頭は、青山社中代表の朝比奈一郎が務めています。3月より、塾頭 朝比奈による模擬授業や、現役塾生/卒塾生による交流会を順次開催いたします。

- 青山社中リーダー塾とは

「青山社中リーダー塾」は、激動の時代を切り開き、世界へ通用する能力を身に付けるリーダー養成塾です。塾頭は、元経産官僚で、各地で自治体のアドバイザーなどを務め、ビジネス・ブレークスルー大学大学院客員教授も務める弊社筆頭代表CEOの朝比奈一郎が務めています。



リベラルアーツを学び、同士と切磋琢磨することを通じて、自分なりの人生観や世界観を確立することを目指し、5年間で「国や社会のことを考え、変革に向けた行動を起こすことができる人材」を育成すべく「魂に火を付ける教育」を行います。

- 2026年度 青山社中リーダー塾 カリキュラム・特長

■カリキュラム

座学編では1年間、リーダー人材の基礎となるリベラルアーツを学び、実践編（2～5年目)では塾頭による助言を受けながら、目標に向けて実践します。



＜1年目 座学編 リーダーの素養を身に付ける＞

・リーダーシップ基礎理論

・文化・文明論

・伝記

・近代西洋の政治・経済思想／東洋思想

・行政（政治）改革論

・主要政策について考える・国家の盛衰

＜2～5年目 実践編＞

・各塾生が主体的に自分の挑戦のフィールドを決め、活動

・キャリア・プロジェクトに関する塾頭コンサルティング

＜6年目～ 同窓会＞

青山社中リーダー塾では5年間のプログラムを終了した塾生は、卒塾生として同窓会の会員になります（年会費無料）。2017年に発足し、現在は塾内各期を横断したイベントなどを随時開催しています。卒塾後も塾頭はじめ、塾生同士の繋がりは絶えることなく継続します。今後、青山社中ネットワークの中心として輪を広げ、各々のさらなる実践を促す場です。

阿部 圭史衆議院議員、阿部 司衆議院議員、藤代 健吾印西市長、他起業家など、

■特色

１）現場で実践中の講師による教育

自ら活動中の塾頭が、一人ひとりの個性を引き出す教育（educateの原義）

２）一人の講師による教育で伝達力のある講義に

松下村塾の吉田松陰、古代ローマ人の家庭教師にならい、

一人が責任をもって教える教育を意識網羅性よりも伝達

３）リベラルアーツ×ディスカッションで実践力を養う

松下村塾の「相労役」を意識。車座となった議論

４）少人数制で横の繋がりを重視

塾生同士の自発的なディスカッションを促し、同士意識を醸成

- 塾頭 朝比奈からのメッセージ

2010年11月15日、坂本龍馬の誕生日であることを意識して、日本活性化のための株式会社である青山社中を立ち上げました。そして創業とともに始めたこの青山社中リーダー塾も、お陰様で2026年度で16年目を迎え、この間200名を超すリーダー塾生・卒塾生を輩出し、それぞれ様々なセクターで道を切り拓いています。

振り返れば、本リーダー塾を立ち上げた頃の日本は、六重苦と言われた主に経済面での苦境（円高、労働コストの高さ、法人税の高さなど）の中、90年代から続くいわゆる「失われた20年」を経過してもまだなお先の見えない状況にありました。現在、我が国を取り巻く環境は、当時にも増して一層厳しさを増しています。国外に目を向ければ、ロシアによるウクライナ侵略や、アメリカによるベネズエラへの軍事行動に見られるように、大国が力をもって現状変更を試みる事態が相次いでいます。

一方、国内に目を転じれば、少子高齢化、地方の衰退といった変わらぬ問題はいずれも深刻さを増しており、我が国の一人当たりGDPはG7で最下位、世界全体では40位（IMF/2024年）です。内外を問わず、時代はまさに混迷を極めています。

混迷の時代こそ、単に組織で上に行くマネージャータイプではなく、楽観力を持って新たな道を切り拓く「始動者（= リーダー）」が必要であり、そうした人たちが集うコミュニティが大切との信念の下、本リーダー塾を続けてきました。

今後ますます、来るべき新たな社会に向けて、果敢にチャレンジをし続ける人材が求められています。

自分の頭で考え、信念に従って一歩踏み出す意志を持った皆さんをお待ちしています。

- 入塾までの流れ 説明会のご案内

■入塾までの流れ

■説明会について

説明会及び塾生との交流会を、計4回開催いたします。

3月13日（金）19時～20時30分：塾頭模擬授業、塾生インタビュー

4月4日（土）10時30分～12時：塾生座談会

4月11日（土）10時30分～12時：塾頭模擬授業、塾生インタビュー

4月21日（火）19時～20時30分：塾生交流会

・変化の時代、漫然とキャリアを積み重ねることに違和感があり、行動を起こしていきたいと思っているが軸が定まっていない

・仕事はそれなりに充実しているものの、人間関係や触れるコンテンツが限定的で視野が狭まっていると感じている

・国や社会をより良くしていきたいという思いがある

- 2026年度 青山社中リーダー塾 概要

■期間

1年目：2026年5月～2027年3月（座学編）2～5年目：2027年4月～2031年3月（実践編）

■場所

青山社中会議室（東京都港区南青山2-19-3 サザンキャッスルビル3Ｆ）

※状況によりオンラインも併用

■定員

12名程度を予定

■学費

合計110万円（5年分、初年度55万円×2回払い、税込）

※学生には奨学金制度あり（詳細は説明会等でご確認ください）

■対象

原則20代・30代の日本在住者

※10代や40代以上の方も参加実績あり

■提出書類

1,000字程度の志望動機のエッセイ/他

■備考

欠席した回は、録画をご覧いただけます。

■URL

- 青山社中とは

青山社中は、「世界に誇れ、世界で戦える日本」を社是に掲げ、「日本活性化」を実現するため省庁出身者（元官僚）が立ち上げた、人材・政策・組織を創る会社です。国会・地方議会、省庁や自治体等向けの政策等の支援や、リーダーシップ教育を通じた学習コミュニティを提供しております。また、豊富なネットワークやノウハウを活かして官民横断の架け橋となり、「日本を元気に」するため多岐にわたる事業を展開しております。



【会社概要】

会社名：青山社中株式会社

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山2-19-3 サザンキャッスルビル2Ｆ・3Ｆ

設立 ：2010年11月15日

代表取締役：筆頭代表CEO 朝比奈 一郎

事業内容：1）人材育成事業、2）地域・自治体コンサルティング事業、

3）政策支援・シンクタンク事業、4）グローバル事業

