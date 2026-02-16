「女王ステ」シリーズ第14弾・新章始動！ 女王ステ 不滅部隊編『Rose』2027年7月上演決定

株式会社ILLUMINUS

株式会社ILLUMINUS（本社：東京都港区、代表取締役：小宮山薫）は、「女王ステ」シリーズの第14弾となる最新作、女王ステ 不滅部隊編『Rose』の制作を発表いたします。

「誰も救われない、誰も報われない物語」をキャッチコピーに、血塗られた実在の悲劇をモチーフに描くILLUMINUSのガールズ演劇シリーズ、通称「女王ステ」。本作はその最新作として上演されます。

作品タイトルは

女王ステ

不滅部隊編『Rose』

本作は、ILLUMINUSが企画・制作を手がけます。

作・作詞・演出は、シリーズを通して世界観を構築してきた吉田武寛。

音楽は、これまで女王ステシリーズの劇伴を担い続けてきたhoto-Dが担当し、作品の音世界を創り上げます。

「女王ステ」シリーズは新章【不滅部隊編】として新たな局面へ。

主演および出演者情報は、近日解禁予定です。

本公演は、2026年7月2日(木)～7月12日(日)、品川・六行会ホールにて全16公演を予定しております。

【公演情報】

【公演名】

女王ステ

不滅部隊編『Rose』

【作・作詞・演出】

作・作詞・演出：吉田武寛

【音楽】

音楽：hoto-D

【上演日程】

2026年7月2日(木)～12日(日)

全16公演

【会場】

六行会ホール

【Introduction】

「誰も救われない、誰も報われない物語」をテーマに、血塗られた実在の悲劇をモチーフにし、女優のみで描いてきた「女王ステ」シリーズ。

新章【不滅部隊編】は、全三部作を通して、不滅部隊と呼ばれる悲劇に挑む少女たちの戦いを描きます。

その第一作『Rose』は、シリーズでも特に評価が高い「女王虐殺」「女王旋律」付近の時代を舞台に、不滅部隊が結成される始まりの物語となり、歌い、踊り、戦う女王ステのエンターテイメント要素をよりスケールアップし、完全新作として上演します。

新たな悲劇の幕があがる女王ステにぜひご注目ください。

（公演スケジュール）

7月2日(木)19:00[Ark]

7月3日(金)19:00[Coffin]

7月4日(土)13:00[Ark]／18:00[Ark]

7月5日(日)13:00[Coffin]／18:00[Coffin]

7月6日(月)休演日

7月7日(火)14:00[Ark]／19:00[Ark]

7月8日(水)19:00[Coffin]

7月9日(木)14:00[Coffin]／19:00[Coffin]

7月10日(金)19:00[Ark]

7月11日(土)13:00[Coffin]／18:00[Coffin]

7月12日(日)12:30[Ark]／16:30[Ark]

※本公演は【Ark】【Coffin】の一部ダブルキャストにて上演いたします。

【女王ステ 不滅部隊編『Rose』公式HP】

https://www.unsterbliche-einheit-rose.com

【「女王ステ」シリーズ公式HP】

https://queenstage-series.net/

【公式X】

https://x.com/AKANOJOHOU

#女王ステ

#不滅部隊編

【お問い合わせ】

contact@illuminus-creative.net

(ILLUMINUS運営事務局）

【企画・製作】

ILLUMINUS