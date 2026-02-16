「寿司といえば、富山」の公式noteスタート！
1.概要
「寿司といえば、富山」のオウンドメディアとして、公式noteをスタート。富山の寿司を入口に、雄大な自然や歴史、食や文化、暮らしやすさなど、さまざまな奥深い富山の魅力を発信します。
２.媒体
【公式】寿司といえば、富山｜note(https://note.com/sushi_toyama)
3.記事内容
第一弾の記事は、先日発表された総務省家計調査（2025年）を受けて、すしの外食支出額ランキングにおける富山の実態に迫る記事となっていますので、ぜひご覧ください。
（2月10日公開）富山が「すしの外食支出額」1位じゃなくなった！？その実態とは？(https://note.com/sushi_toyama/n/n2133f1cada23)
（2月16日公開）寿司の支出額（外食＋弁当）全国２位の富山。1位との差、わずか86円！そこから見える実態は？(https://note.com/sushi_toyama/n/nb3ef8a1ccffb)
４.寿司といえば、富山について
寿司といえば富山【公式】X(https://x.com/sushitoieba_tym?s=20)
【公式】寿司といえば、富山 Instagram(https://www.instagram.com/sushi_toyama2025?igsh=ZXAzaXNmNDN1aGty%3F)
寿司といえば富山 公式YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC609rbz_4q3PHYOCaXZithg)
動画プレイリスト(https://www.youtube.com/playlist?list=PLdpvrmkpWIvZIDEnUT_jIKfUJ1ZaGwsnG)
５.発信元
富山県
知事政策局 政策推進室 ブランディング推進課
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪１-７