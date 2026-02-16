シニア世代が未来型無人店舗で「はじめてのおつかい」に挑戦！

日本・アルカディア・ネットワーク株式会社

長井市役所内のスマートストアにて、65歳以上のシニアを対象にした参加型イベント「スマートストアでおつかいチャレンジ」を開催します。

スマホ入店やセルフ決済など、シニアにはハードルが高いと言われがちなスマートストア。

そこで今回は、そのハードルを逆手に取りゲームとしてエンタメ化。不安を挑戦に変える体験イベントを実施します。

参加は2人1組で安心。事前レクチャーつきで、買い物の流れが自然に身につき、参加者は誰でもお買い物した分の商品と「意外と簡単だった」の気持ちを持ち帰れる設計となっています。

シニア世代が未来型無人店舗で“おつかい”に挑む--世代とテクノロジーのギャップが生む驚きと温かさを、地域の新しい話題として発信していきます。

開催概要

お問合わせ

- 開催日：2026年2月26日（木）14:00～- 会場：長井市役所スマートストア（長井市役所内）- 対象：65歳以上のペア（2名1組）／定員：先着10組／参加費：無料- 催事内容：下記のチラシを参照ください 。

長井市スマートストア運営事務局

TEL：080-6293-7843（担当：高橋）

MAIL：info@nagai-smart.jp

長井市スマートストア公式サイト :https://nagai-smart.jp/