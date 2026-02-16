ＪＲ東海「推し旅」と『カードキャプターさくら』コラボキャンペーンの実施について

東海旅客鉄道株式会社メインビジュアル

このたびＪＲ東海「推し旅」では、『カードキャプターさくら クリアカード編』とのコラボキャンペーンを実施します。「さくらと春の京都旅行」と題して、東海道新幹線に乗車することで楽しめるボイスドラマやキャンペーン限定のイラストを使用したノベルティをご用意！

さらに京都の街ではデジタルスタンプラリーを実施します。さくらちゃん・ケロちゃん・知世ちゃん・小狼くんが繰り広げるボイスドラマを各スポットで聴くことができ、コンプリート特典にはオリジナルステッカーをプレゼント！

ぜひ、さくらたちと一緒に春の京都旅行を楽しんでください！

■企画タイトル

さくらと春の京都旅行

■実施期間

２０２６年３月１８日（水）～５月１７日（日）

■実施概要

東海道新幹線の車内でキャンペーンサイトへアクセスすると以下の１.～３.の企画を、京都市内の各チェックポイントでキャンペーンサイトへアクセスすると以下の４.の企画をお楽しみいただけます。

１.オリジナルボイスドラマ

東海道新幹線車内で聴くことができるオリジナルボイスドラマです。新幹線で京都に旅に出るさくらたちがどんな会話をするのか、キャンペーン限定でお聴きいただけるオリジナルボイスドラマをお楽しみください。

２.オリジナルスマホ壁紙のプレゼント

東海道新幹線の車内でオリジナルボイスドラマをお聴きいただいた方には「オリジナルスマホ壁紙（全４種）」をランダムで１日につき１枚プレゼントします。

オリジナルスマホ壁紙（全４種）

※特典はお一人様１日１枚まで取得できます。４枚取得するまで壁紙の種類は重複しません。

３.東海道新幹線の乗車特典をプレゼント

実施期間中に東海道新幹線車内でボイスドラマをお聴きいただいた方には、限定イラストを使用した「きっぷ風記念カード＆乗車券袋」をアニメイトアバンティ京都でプレゼントします。

また、乗車特典に同封されている二次元コードを読み取ることで、キャンペーンでお聴きいただけるオリジナルボイスドラマ全編を、キャンペーン期間中いつでも再生することができます。

きっぷ風記念カード＆乗車券袋

※乗車特典の引き換えには、キャンペーンサイトで取得した乗車証明をアニメイトアバンティ京都で提示する必要があります。

※乗車証明は取得日の翌日２３：５９まで有効です。ただし、引き換えは実施期間の最終日（５月１７日）の２１：００（引き換え時間終了）までとなります。

※引き換えはお一人様１日１回までとなります。また、特典が無くなり次第終了となります。

※二次元コードのご利用は、東海道新幹線車内でオリジナルボイスドラマを聴かれた方のみ、キャンペーン期間中に限り可能です。再生内容は、東海道新幹線車内のオリジナルボイスドラマおよび次項デジタルスタンプラリーの各チェックポイントのオリジナルボイスです。

４.京都市内を巡るデジタルスタンプラリー

京都市内の４か所を巡り、各チェックポイントでオリジナルボイスを聴くことができるデジタルスタンプラリーを実施します。

さらに、４か所のスタンプを集めるとコンプリート特典として「ホログラムダイカットステッカー」をプレゼントします。

ホログラムダイカットステッカー

※コンプリート特典の引き換えには、スタンプのコンプリートによってキャンペーンサイト上で取得できる引換証をアニメイトアバンティ京都で提示する必要があります。

※引換証は実施期間の最終日（５月１７日）の２１：００（引き換え時間終了）まで有効となります。引換の翌日以降、デジタルスタンプラリーのリセットが可能となります。

※引き換えはお一人様１日１回までとなります。また、特典が無くなり次第終了となります。

※キャンペーンの詳細は、ＪＲ東海キャンペーンサイト「推し旅」(https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/）、およびＸアカウント「推し旅【JR 東海公式】」（@oshitabi_update）にてお知らせいたします。

※画像は全てイメージです。

※キャンペーンの内容は予告なく変更・中止になる可能性があります。

※キャンペーンの内容が変更・中止になった場合でも、きっぷの払いもどしには所定の手数料が発生します。

(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK