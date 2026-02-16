農機具全般のメンテナンスに最適な１本「ファーマーズアクリア　農機具クリーナーストロング」を新発売

株式会社ニイタカ

農機具に付着した泥汚れや油汚れは、高圧洗浄だけでは落とすのに時間がかかり、作業者の負担となるケースも少なくありません。「農機具クリーナーストロング」は、こびり付いた泥汚れにアプローチし、すばやく落としやすくする事で、洗浄時間の短縮と作業効率の向上を実現します。また、希釈タイプのため経済性にも優れ、農機具の日常的なメンテナンスから、集中的に使用したシーズン後のリセット洗浄まで、さまざまなシーンでご使用いただけます。

当社は、「世の中の“キレイ”を支える会社」を目指し、今後も農業現場の課題解決に寄り添った製品・サービスを通じ、農業界の発展に貢献してまいります。

品名「農機具クリーナーストロング」

●製品規格

・5kg×4本

・1kg×12本

●発売日

2026年2月16日

農機具クリーナーストロング

●製品紹介ページ

https://www.niitaka.co.jp/products/agriculture/

株式会社ニイタカは、引き続き「新領域への展開」を基本戦略に掲げ、現場のお困りごとに寄り添った製品開発を通じ、現場で働く皆様の日常を支える存在でありたいと考えています。今後も「世の中の“キレイ”を支える会社」として、社会課題の解決に貢献する製品づくりを進めてまいります。

●お問い合わせ先

株式会社ニイタカ マーケティング部

電話：06-6391-3268