車いすバスケットボールチーム「神奈川VANGUARDS」、データアナリティクスラボとのデータ分析分野での提携を開始

この度、車いすバスケットボールチームである神奈川VANGUARDSは競技力向上のために、データアナリティクスラボ株式会社（以下、データアナリティクスラボ）と、スタッツデータや動画解析などのデータ分析分野での提携を開始しました。

◆分析分野の提携を開始した背景

これまで神奈川VANGUARDSは、専任のアナリストによる映像を活用した「定性的」な分析を実施しておりました。

一方、データアナリティクスラボには、特定の技術領域・産業を研究対象とした研究活動をおこなうラボチームが組織されております。この活動の知見を活用することで、神奈川VANGUARDSが取り組めていなかった「定量的」な分析活動の強化を実現することが可能になるため、この度の提携に至りました。

◆分析内容- スタッツデータのさらなる活用を実現する分析基盤の構築と可視化- 映像からトラッキングデータを生成し、戦術評価も視野に入れた定量データへ拡張

これらの提携を通じて、スタッツからチーム・選手個人の課題を特定しやすくし、チーム力の向上、選手個人の能力向上に貢献して参ります。

◆今後の展望

今後もデータアナリティクスラボより、分析技術・ノウハウを継続的に提供いただき、神奈川VANGUARDSのチーム目標達成に貢献いただくとともに、神奈川VANGUARDSがスポーツデータ分析におけるロールモデルとなり、車いすバスケットボール界をはじめとしたパラスポーツにおけるデータ活用の発展に貢献してまいります。

◆神奈川VANGUARDSの紹介

6度の日本選手権優勝を誇る国内トップの車いすバスケットボールチームです。１９７３年に創立されたパラ神奈川SCを前身とし、これまで数多くのパラリンピアンや日本代表選手を輩出しています。「神奈川から世界へ」を合言葉に、世界レベルの競技力醸成と世界に誇れる愛されるチームづくりを目指しています。チーム名の「VANGUARDS」は「先駆者」を意味し、車いすバスケットボール界の未来を切り開くべく、高い競技力を活かした地域貢献活動や、ステークホルダーを巻き込んだ事業創出を実施しています。

◆コメント- データアナリティクスラボ株式会社 代表取締役 近藤 雅彦 様より- - トップスポーツ領域における本格的なデータ分析支援は、弊社にとって新たな挑戦となります。これまで培ってきた弊社の分析ノウハウを最大限に活用し、国内トップクラスの実力を持つ神奈川VANGUARDS様のさらなる競技力向上に貢献できるよう尽力してまいります。- データアナリティクスラボ株式会社 データソリューション事業部 リーダー 伊藤 慧 様より- - 神奈川VANGUARDS様との取り組みを開始できたことを非常に嬉しく思います。あるスポーツアナリティクスイベントを通じて神奈川VANGUARDS時末様と知り合い、この取り組みへと発展させることができました。取り組みを共に支えてくれているチームメンバーと共に、これまでの経験や研究活動の成果を最大限活かし、神奈川VANGUARDS様の競技力向上、そしてさらなる飛躍に貢献してまいります。- 神奈川VANGUARDS 球団代表 西村 元樹 より- - このたび、データアナリティクスラボ社の皆さまと、新たな挑戦を共に進められていることを大変心強く感じています。本取り組みでは、試合スタッツや映像データを活用し、競技現場で本当に使える分析・可視化のあり方を、現場とテクノロジーが対話しながら共創しています。神奈川VANGUARDSとしては、データを導入すること自体が目的ではなく、選手一人ひとりの成長やチームの意思決定を後押しする「武器」としてどう活かせるかを重視しています。まだ検証段階ではありますが、挑戦を続けるプロセスそのものに価値があると考えており、本取り組みを通じて競技の可能性をさらに広げていきたいと考えています。- 神奈川VANGUARDS アナリスト 時末 捷司 より- - データアナリティクスにおけるデータアナリティクスラボ社の専門的スキル/知識をお借りすることで、車いすバスケットボールと神奈川VANGUARDSの更なる進化を推し進めることができることを嬉しく思います。スタッツ等の数値による「定量的な」分析はチーム全体/選手個人が適切な判断を行う上で非常に重要な要素であり、これらを用いることによって我々のバスケットボールがより面白く、魅力的になることを期待しています。また、今回の取組が車いすバスケットボール業界における一つの先進的モデルになり競技の発展に寄与できるよう、さらにデータアナリティクスラボ社と邁進していきます。