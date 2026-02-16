「CAPCOM CUP 12」の予選グループ分け、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」予選対戦順が決定！　イベント関連新情報も公開！

株式会社カプコン

3月11日（水）～15日（日）にかけて両国国技館で開催される、『ストリートファイター6』世界最強を決める大会「CAPCOM CUP 12」、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」の予選グループ分けが、先日実施された「組み合わせ抽選会」にて決定いたしました。

▼「組み合わせ抽選会」の模様はこちら

・日本語

https://www.youtube.com/live/ljfPYynx_-U

・英語

https://www.youtube.com/live/DxrihLa17GY

「CAPCOM CUP 12」予選グループ分けはこちら

■各グループのトーナメント表につきましては、下記をご覧ください。

https://x.com/CAPCOM_eSports/status/2022886207588569234

「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」予選対戦順はこちら

本大会の模様を彩るキャスターも発表！

本大会を盛り上げるキャスターも公開されました。

出演キャスター一覧

■MC

・Ryan Hart

■日本語配信

・アール

・ハメコ。

・ふり～だ

・大和周平

・ストーム久保

■英語配信

・Sherryjenix

・Jammerz

・Vicious

・Saint Cola

・Yipes

・Damascus

会場ブース出展情報も一部公開！

大会期間中、会場には様々なブースが出展されますが、今回は「ストリートファイターリーグ」の2025年シーズンに出場したチームのブース出展情報が公開されました。

チームブースに関しては、会場観戦チケットをお持ちでない方でも、ブースにお越しになることが可能となっております。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

■ブース出展チーム一覧

・広島 TEAM iXA

・VARREL

・Good 8 Squad

・Saishunkan Sol 熊本

・REJECT

・FUKUSHIMA IBUSHIGIN

・Bandits

他ブース出展情報に関しては、続報をお待ちください。

「Esports World Cup 2026」に向けた情報も公開！

7月6日（月）から8月23（日）にかけて、サウジアラビアはリヤドで世界最大のeSportsイベント「Esports World Cup 2026」が開催されますが、「JPリーグ」、「USリーグ」、「EUROPEリーグ」の各地域の「ストリートファイターリーグ」優勝チームメンバー12名と、「CAPCOM CUP 12」のTOP4に入賞した4名の選手につきましては「Esports World Cup 2026」『ストリートファイター6』部門への出場権を獲得します。

「CAPCOM CUP 12」「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」会場観戦チケットは「ローチケ」で発売中！

『ストリートファイター6』を用いて行われる決勝大会、「CAPCOM CUP 12」および「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」が3月11日（水）～15日（日）に両国国技館で開催されます。

世界中からトッププレイヤーが日本に集結し、「世界最強」をかけて激闘を繰り広げます。

試合の模様を会場で観戦可能な会場観戦チケットが現在「ローチケ」にて発売中です。

日程、お座席によっては完売しているお席もございますのでお求めはお早めに！

▼公式サイトはこちら

https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/

「CAPCOM CUP 12」「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」決勝日の模様をライブ配信でお楽しみいただける「ライブ視聴チケット」は「SPWN」で発売中！

また、3月14日（土）に開催される「CAPCOM CUP 12」決勝トーナメント、3月15日（日）に開催される「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」決勝の模様をライブ配信で観戦いただける「ライブ視聴チケット」は、電子チケット販売プラットフォーム「SPWN」にて販売中です。

会場にお越しになれない方も、ぜひお買い求めいただき、世界トップレベルの激戦をお楽しみください。

▼ライブ視聴チケットのお買い求めはこちらから

https://spwn.jp/events/evt_260314-CCSFLWC

