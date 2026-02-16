【東京都主催】2025年度 X-HUB TOKYO 成果発信イベント

X-HUB Tokyo事務局

東京都主催X-HUB TOKYO(https://www.x-hub-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/)は、都内スタートアップのグローバル展開を支援するとともに、世界で活躍する海外スタートアップ等との交流を通して都内経済の活性化やイノベーションの創出を目的とした事業です。今回は、本年度の締めくくりとして成果発信イベント(https://www.x-hub-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/event/10446)を開催いたします。

本イベントでは、早稲田大学ビジネススクールの牧 兼充 准教授を招き、「日米のスタートアップ研究から考えるグローバル・エコシステムの有効活用法」と題して基調講演をいただき、グローバル・エコシステムの活用をテーマとして、東京ひいては日本のスタートアップが海外進出をする際のポイントやその重要性・魅力についてお話いただきます。

パネルディスカッションでは、現地開催の展示会やピッチ会への参加等を通じて海外での事業展開を図る「OUTBOUND PROGRAM」に採択されたエレファンテック株式会社の齋藤 義彦 氏と株式会社LIFESCAPESの林 正彬 氏、及び、海外展開に必要な要素に関する講義及び海外のスタートアップやVCとの交流を行う「SCRUM PROGRAM」に採択されたSIMPLEX QUANTUM株式会社の川合 萌 氏をゲストにお迎えします。X-HUB TOKYOプログラムに参加した実体験、海外展開に関する取り組みや今後の海外展開に向けた展望などをお話いただきます。

海外展開を目指すスタートアップ・起業家・起業を志す学生の皆様はもちろん、国内外のスタートアップの動向にご関心をお持ちの大企業のご担当者様や支援関係者、海外進出のノウハウを学びたい方必見です。是非奮ってご参加ください！

成果発信イベント概要

▼イベント詳細▼

https://www.x-hub-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/event/10446

▼開催日時▼

2026年3月16日（月）17:00~19:00

※16:30開場

※オンライン配信17:00～18:40

▼当日コンテンツ▼

1. X-HUB TOKYO事業概要説明

2. 基調講演『日米のスタートアップ研究から考えるグローバル・エコシステムの有効活用法』

早稲田大学ビジネススクール准教授

早稲田大学総合研究機構科学技術とアントレプレナーシップ研究所所長

牧 兼充 氏

3. パネルディスカッション

・エレファンテック株式会社 FPC製造事業本部 営業部 グローバルセールス 齋藤 義彦 氏

・株式会社LIFESCAPES 取締役副社長 林 正彬 氏

・SIMPLEX QUANTUM株式会社 ビジネスディベロップメント＆マーケティング グローバルコミュニケーションズリード 川合 萌 氏

4. ネットワーキング（現地参加者のみ）

▼参加費▼

無料

▼会場▼

現地参加：CIC Tokyo(https://jp.cic.com/cic-tokyo/)（東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階）

オンライン：Zoom Webinar

※現地参加の方は16:30以降に会場へお越しください。

※オンライン参加でお申込みいただいた方に開催前日までにミーティングURLをご連絡いたします。

お申し込み

現地参加用： https://x-hub-tokyo.smktg.jp/public/seminar/view/3334

オンライン参加用： https://x-hub-tokyo.smktg.jp/public/seminar/view/3367

お問い合わせ

X-HUB TOKYO運営事務局

x-hub.tokyo@tohmatsu.co.jp