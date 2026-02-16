「生活協同組合ユーコープ」との個別商談会の開催について

株式会社山梨中央銀行

山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）、静岡銀行（頭取 八木 稔）、八十二長野銀行（頭取 松下 正樹）は、「富士山・アルプス アライアンス」における取組みの一環として、お取引先の販路拡大および山梨県・静岡県・長野県の地産品の消費拡大を目的に、各行のお取引先をサプライヤーとする個別商談会を開催しています。

今回は、静岡県・山梨県・神奈川県を拠点に、「おうちCO-OP」や店舗の運営、コープ共済など、人と人とのつながりを大切に、さまざまな事業を展開する「生活協同組合ユーコープ」をバイヤーに迎えました。

今後も3行で連携し、商談会やビジネスマッチングの機会創出を通じて、お取引先の販路開拓を支援し、地域経済の活性化に継続的に取り組んでまいります。

