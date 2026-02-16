株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、中日本高速道路株式会社 東京支社（NEXCO中日本、東京都港区、支社長・荒井 靖博）、御殿場プレミアム・アウトレット（所在地：静岡県御殿場市、運営：三菱地所・サイモン株式会社、代表取締役社長・山岸 正紀）、株式会社静岡銀行（頭取・八木 稔）と連携し、高速道路の定額利用（高速道路周遊パス）と御殿場プレミアム・アウトレットのお買い物券・クーポンシート（以下、「お買い物券」といいます。）（※1）および協賛施設が提供する特典（※2）をセットにしたETC車限定のドライブ旅行商品『御殿場プレミアム・アウトレットドライブプラン（土日限定）』を販売します。

本プランは、御殿場プレミアム・アウトレットでのお買い物とあわせて周辺地域の観光施設の利用促進を目的に、御殿場プレミアム・アウトレットのお買い物券と周辺エリアの協賛施設でご利用いただける特典をセットにした商品です。

これまで平日を対象にした『御殿場プレミアム・アウトレット ドライブプラン』のみを販売してまいりましたが、土日を対象に朝から晩までゆったりとお楽しみいただける新たなドライブプランを販売します。

※1 お買い物券3,000円分の他にアウトレット内対象店舗で割引やサービスにご利用いただけるクーポンシートがセットに

なっております。

※2 本プランの「特典」は土日にアウトレット外の対象店舗でアンケートにご回答いただくことで受けられます。特典の対象

店舗・対象サービス一覧は【参考資料1】をご参照ください。

【商品概要】

高速道路周遊パス（発着エリアから周遊エリアまでの高速道路往復と周遊エリア内の乗り放題）と御殿場プレミアム・アウトレットでご利用いただけるお買い物券、さらに協賛施設が提供する特典がセットになったお得なドライブプランです。お買物の前後に地域の協賛施設でも充実した時間を過ごしていただくことを目的としているため、アウトレットのお買い物券は10:00～13:00の間に交換いただけます。

※ 本プランの「お買い物券」は、ご利用期間（2日間）のうち、土日の1回に限り、お引き換えいただけます。

※ お帰りに際しては、遅い時間に協賛施設をご利用いただき、20時以降に高速道路に流入していただくと比較的混雑を

避けられますので、協賛施設をぜひご活用ください。

【対象車両】

ETCをご利用の普通車・軽自動車（二輪車含む）

【販売プラン・価格】

■ドライブプラン名：御殿場プレミアム・アウトレットドライブプラン （土日限定）

■利用期間：2日間（※3）

■セット価格（周遊パス・お買い物券等）

・普通車：5,900円（周遊パス3,100円、3,000円分のお買い物券2,800円）

・軽自動車等：5,200円（周遊パス2,400円、3,000円分のお買い物券2,800円）

※3 日帰りで利用することも可能です。

※ プランの詳細は、NEXCO中日本の速旅専用WEBサイトでご案内しています。

※ 協賛施設が提供する特典もセットに含まれます。

※ ご利用例は【参考資料3】をご参照ください。

【ご利用期間】

2026年3月7日（土）～2026年7月26日（日）の土日出発のみ（2026年2月16日（月）からNEXCO中日本公式WEBサイトで受付開始）。

※ ゴールデンウィーク、三連休、御殿場プレミアム・アウトレットのバーゲン及びセール期間を除く。

＜詳細はこちら＞

https://prtimes.jp/a/?f=d123552-322-81ac77c595919897233c4c617111b82a.pdf