【高槻阪急スクエア】未来の「安全・安心」のために家族で学べるイベントが 高槻阪急スクエア＆関西大学 高槻ミューズキャンパスに集結

株式会社阪急阪神百貨店

エイチ・ツー・オー リテイリングループの株式会社阪急阪神百貨店（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山口俊比古）が運営する高槻阪急スクエアは、2026年2月23日、同店と関西大学 高槻ミューズキャンパスにて、子育て世代に向けた地域イベント「たかつきけやきマルシェ」を開催します。第４回となる今回は、「あんしん・みらいフェスタ ～家族で学ぶ『まもるちから』UPチャレンジ～」と題し、防災・防犯・環境に関する知識とスキルが学べる体験型のコンテンツを通じて、家族や地域の安全・安心への意識向上と、地域への愛着の醸成を図ります。 高槻阪急スクエアは、『集いのきっかけを提供することで、高槻ママたちを元気にしたい！』をコンセプトにした屋内公園「たかつきけやきパーク」を2023年10月、1階にオープンしました。定期的にお子様の成長につながるイベントを開催し、子育てに役立つ情報を発信することで、地域のファミリーにご好評いただいています。さらに、そのコンセプトのもと、地域団体との共創で子育て世代に楽しさや有益な情報提供を行うとともに地域活性化を図る「たかつきけやきマルシェ」を2024年から継続的に開催しています。

【タイトル】 第４回 たかつきけやきマルシェ あんしん・みらいフェスタ ～家族で学ぶ「まもるちから」UPチャレンジ～

【開催日時】 2026年2月23日(月・祝) 10：00～16：00

【開催場所】 高槻阪急スクエア（〒569-1196 大阪府高槻市白梅町4-1） 関西大学 高槻ミューズキャンパス（〒569-1116 大阪府高槻市白梅町7－1）

【実施内容】 防災・防犯・環境に関する知識とスキルを、体験型のコンテンツを通じて提供し、 家族や地域の安全・安心への意識向上を図ります。 1）まもるちからUPチャレンジ 「身体・暮らし・心を守る」をテーマにした実践型の体験エリア。 ゲームやミッション、ワークショップを通じて、防災・防犯・環境に関する知識が身につきます。 2）地域を支える！ はたらく車 子どもたちに人気の「はたらく車」の展示を通じて、地域の安全を守る仕組みを学習できます。 3）ステージ・パフォーマンスショー 高槻市・島本町内の団体によるハワイアンフラやキッズダンスをお楽しみいただけます。

【運営体制】 主催 ： 株式会社阪急阪神百貨店 高槻阪急スクエア 共催 ： 関西大学社会安全学部