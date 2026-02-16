【博報堂BIZ GARAGE主催】今、マーケターはどこに立つべきか？　AIエージェントが変える、マーケティングの未来

株式会社博報堂

博報堂が運営するビジネスポータル「BIZ GARAGE」は、フルファネルマーケティングを実践するソリューションや事例など、さまざまな情報をお届けしています。また最新トピックスや企業にとって興味関心の高いテーマを専門家や実務リーダーが詳しく解説するウェビナーやイベントのお知らせも多数掲載し、「博報堂BIZ GARAGEウェビナー」を無料開催しています。

今回のテーマは「今、マーケターはどこに立つべきか？ AIエージェントが変える、マーケティングの未来」。

AIエージェントという言葉を耳にしない日はなく、マーケティング領域においても、施策の実行や運用を担う存在として現実味を帯び始めています。

一方で、マーケティング業務や組織、役割分担が、どの程度どの時間軸で変わるのかについては、まだ明確な答えが見えていないのではないでしょうか？

本セミナーでは、誰もが簡単に使えるAIの普及を目指すAppier Japanより、エリック・トン氏をお招きします。博報堂からはマーケティングシステムコンサルティング局の金子、大嶋が登壇。「AIエージェントはマーケティングの何を、どのように変えるのか」という本質的な問いについて議論します。

さらに、マーケティング領域で活用が進みにくい背景にあるデータ基盤、システム連携、ガバナンス、そして組織の課題に焦点を当て、実務視点で解説していきます。

AIを「使う」段階から、「任せる」段階へ。その転換点に立つマーケティングの現在地と次の一手について、皆様の実務に落とし込めるヒントを持ち帰っていただける内容です。ぜひご参加ください。

■ イベント概要

タイトル：今、マーケターはどこに立つべきか？ AIエージェントが変える、マーケティングの未来

主催：博報堂BIZ GARAGE

日時：１.2026年2月24日(火)11:00~12:00

２.2026年3月24日(火)11:00~12:00

※両日とも同内容

※ライブ配信の申込者の方のみ見逃し配信あり

形態：オンラインイベント(Zoomライブ配信)

料金：無料

参加方法：事前登録制

詳細・応募：https://www.bizgarage.jp/seminar/20260224?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260127&utm_content=seminar/20260224(https://www.bizgarage.jp/seminar/20260224?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260127&utm_content=seminar/20260224)

■ 応募締め切り

１.2026年2月19日(木)15:00

２.2026年3月19日(木)15:00

後日、ご登録いただいたメールアドレスに詳細を送付します。

※セキュリティの設定や、動作環境によってはご視聴いただけない場合がございます。

※お申込み多数により、抽選とさせていただく場合がございます。

■ プログラム ※本プログラム内容は変更となる場合がございます。

- AIエージェント現状の整理- AIエージェントのもたらす意味とは？- AIエージェントを本格的に進みにくくさせている要因- これらの課題を踏まえながら、取り組むべきこととは？

■ 登壇者

エリック・トン(Eric Tung) 氏

株式会社Appier Japan

エンタープライズソリューションセールス 執行役員

Appier Japan執行役員としてエンタープライズソリューションセールスを統括し、AI × CDP、MA、クリエイティブ自動生成を含む“エンドツーエンドのAIマーケティングプラットフォーム”の事業成長をリード。 企業のデータ活用とマーケティング高度化を、AIエージェントによる業務自動化と意思決定の高速化で支援。日本企業のDX x AI改革と成長加速を専門としている。

金子 明彦

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局 局長補佐

CDPやMAのようなマーケティングシステムの構築やリプレイス、導入後のオンボーディングなどを専門としている。最近では企業の1stデータ利活用を目的としたデータのアセスメントやAI-Readyのための業務コンサルなどの相談も増えている。

大嶋 靖海

株式会社博報堂

マーケティングシステムコンサルティング局 コンサルタント

デジタルアド～Webサイト制作～マーケティングシステムまで一通りのプロデュースおよびプロジェクトマネジメント全般を担う。IT領域のデリバリだけでなく、データ利活用を視野に入れたマーケティング＆業務プラニング業務も得意とする。

