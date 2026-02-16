上場直後に語る『IPOの舞台裏』と次世代の資金調達戦略

株式会社ストライク

株式会社ストライク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井邦彦）は2026年3月5日(木)にオープンイノベーションイベント「S venture Lab.」を開催いたします。第54回となる今回は、2025年12月に東証グロース市場へ上場を果たした株式会社FUNDINNOより、代表取締役COOの大浦 学 氏が登壇いたします。

第54回 S venture Lab.

日本初の株式投資型クラウドファンディングの提供や、未上場株のセカンダリー市場の創出など、金融サービスの新たな潮流を牽引し、自らも上場という大きな節目を迎えた大浦氏。今だからこそ語れる「IPOの舞台裏」と「次世代の資金調達戦略」についてお話しいただきます。モデレーターは、投資家として長年スタートアップ支援に従事し、現在は株式会社ABAKAMの代表取締役を務める松本 直人 氏（元フューチャーベンチャーキャピタル代表）が務めます。

【開催概要】

日 時：2026年3月5日(木) 18:30-20:30

会 場： SAKURA DEEPTECH SHIBUYA / Zoom

東京都渋谷区桜丘町1番2号 セントラルビル 12階

https://maps.app.goo.gl/3iqvZetnCmdK6iTdA

主 催： S venture Lab.（株式会社ストライク）

協 力：特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ

【イベント詳細】

■イントロダクション

■第1部：トークセッション

■第2部：スタートアップ各社によるピッチ

■第３部：名刺交換会 ※名刺交換会については、現地参加者様のみとなります。

【登壇者紹介】

詳細・お申込み :https://www.sventurelab.com/event26_0305大浦 学 氏第一部スピーカー 株式会社FUNDINNO代表取締役 COO 大浦 学 氏

2011年明治大学商学部卒業。2013年明治大学大学院グローバルビジネス研究科修了。大学院での研究テーマは「マーケティング」。同研究科で、後の株式会社FUNDINNO代表取締役CEO柴原氏と出会い、柴原氏とともに、システム開発・経営コンサルティング会社を起業。2年目には黒字化を達成。その後、ベンチャー企業の成長に貢献したいという強い思いにより、2015年に柴原氏と共に、株式会社日本クラウドキャピタル（株式会社FUNDINNO）を設立。代表取締役COOに就任。2020年情報経営イノベーション専門職大学客員講師就任

松本 直人 氏第一部モデレーター 株式会社ABAKAM 代表取締役 松本 直人 氏

2002年フューチャーベンチャーキャピタル株式会社（以下「FVC」）入社。2016年に、上場金融会社として最年少でFVC代表取締役社長に就任、6年半で、約50本総額240億円のファンドを設立し、IPOに依存しないビジネスモデルを確立。2022年定時株主総会にてFVC社長を退任。同じく2022年に株式会社ストライクのエグゼクティブパートナーに就任。

【後援】

SAKURA DEEPTECH SHIBUYA詳細はコチラ :https://www.sakuradeeptechshibuya.com/

S venture Lab.【S venture Lab.について】

S venture Lab.はストライクのミッションである「世界を変える仲間をつくる。」の一環として運営中のサービスです。S venture Lab.ではスタートアップ企業と事業会社の連携を促進させるために多角的な情報発信を行うことで企業同士の交流機会を創出しております。

株式会社 ストライク【会社概要】

名 称：株式会社 ストライク

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立：1997年7月

事業内容：M&Aの支援

電話番号：03-6848-0101

U R L：https://www.strike.co.jp/

【お問合せ先】

株式会社ストライク イノベーション支援室

Mail：info-slab@strike.co.jp