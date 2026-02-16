スポーツ庁「スポーツエールカンパニー2026」に認定

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：奥谷晴信）は、従業員の健康増進に向けてスポーツ活動を積極的に支援している企業として、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー」に認定されました。

スポーツ庁では、働く世代を中心に、国民のスポーツ実施率を向上させ、健康増進やライフパフォーマンスを高めるため、従業員のスポーツ活動の促進に積極的に取り組む団体等を「スポーツエールカンパニー」として認定しています。2026年度は1,635団体が認定されました。

当社はお客さまの健康の増進に貢献する商品・サービスを事業展開する中で、従業員一人ひとりが心身共に健康であることが、個人の健康のみならず、事業内容に説得力を持たせ会社のパフォーマンスの向上に繋がるという意味でも、極めて重要であると考え、積極的に従業員の健康管理・増進に取り組んでおります。

スポーツ庁「「スポーツエールカンパニー2026」過去最多の1,635団体を認定」

https://sportinlife.go.jp/sports_yell_company/

■カゴメの取組み

１.自社開発アプリを活用した「健康推進キャンペーン」

毎年春と秋に、自社の従業員を対象に、自社開発アプリを活用した「健康推進キャンペーン」を実施しています。2か月平均1日8,000歩以上を目指す「ウォーキングキャンペーン」、自分の体重が適正体重かどうかを確認する「体重測定チャレンジ」に加え、推定野菜摂取量を測定する「ベジチェック(R)」の期間中1回の測定の3つを組み合わせた施策で、当社ならではの運動と野菜を掛け合わせた企画を展開しています。

２.チームスポーツの支援

健康経営の実現と社内コミュニケーション活性のため、チームスポーツを通じた事業所間交流活動を支援しています。