舞台『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』ワールドツアー詳細更新！2027年4月韓国公演が決定！

2026年1月に開幕し好評を得ている舞台『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は、東京・宮城・愛知・兵庫・福岡での公演後、各国からの熱烈なオファーによって、日本公演と同じ出演者によるワールドツアーが実現する。

今回シンガポールでの公演詳細が発表、そして2027年4月に韓国での公演が決定した。

ワールドツアー詳細

■シンガポール

期間：2026年4月3日(金)～5日(日)

4月3日(金)20:00開演

4月4日(土)20:00開演

4月5日(日)14:00開演

劇場：エスプラネード・シアターズ・オン・ザ・ベイ

公演詳細・チケット購入：https://www.esplanade.com/whats-on/2026/end-of-the-world-and-hard-boiled-wonderland

※上記はシンガポール公演の公式サイト（英語）へのリンクです

■イギリス・ロンドン

期間：2026年10月

劇場：バービカン・センター

■フランス・パリ

期間：2026年10月

劇場：シャトレ劇場

■韓国・ソウル

上演時期：2027年4月

劇場：LGアートセンター

※2026年7月に予定しておりました中国公演につきまして、やむを得ない事情により現地主催者の判断に従って、中止とさせていただくことになりました。公演を楽しみにされていたお客様には、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご容赦賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

左から）私役：藤原竜也、司書役：森田望智／撮影：撮影：渡部孝弘私役：藤原竜也

▼舞台映像ダイジェスト▼

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=0azWQfQ-Bt0 ]

▼プロモーションビデオ▼

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=8hbP8reT_U0 ]

▼ワークショップ映像公開～創作の現場より～▼

公演概要

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=swCkVCxFzsM ]

舞台『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』

＜スタッフ＞

原作：村上春樹

演出・振付：フィリップ・ドゥクフレ

脚本：高橋亜子

音楽：阿部海太郎

美術：石原敬

照明：吉本有輝子

音響：井上正弘

映像：上田大樹

衣裳：前田文子

ヘアメイク：鎌田直樹

演出補：田中麻衣子

振付補：鈴木竜

通訳：上野茜

演出助手：河合範子

ステージマネージャー：徳永泰子／森 和貴

プロダクションマネージャー：平井康将

プロダクションスーパーバイザー：金井勇一郎



＜キャスト＞

藤原竜也

森田望智

宮尾俊太郎

富田望生

駒木根葵汰／島村龍乃介（Wキャスト）

藤田ハル

松田慎也

池田成志

上松萌子、岡本優香、冨岡瑞希、浜田純平、原衣梨佳、古澤美樹、堀川七菜、山田怜央、吉崎裕哉、Rikubouz （五十音順）

＜あらすじ＞

“世界の終り”と“ハードボイルド・ワンダーランド”という二つの世界が同時進行で描かれる。

二つの物語が織りなす、思いもよらない結末とは――。

・ハードボイルド・ワンダーランド

“組織”に雇われる計算士である“私”（藤原竜也）は、依頼された情報を暗号化する「シャフリング」という技術を使いこなす。ある日私は謎の博士（池田成志）に呼び出され、博士の孫娘（富田望生）の案内で地下にある彼の秘密の研究所に向かい、「シャフリング」を依頼される。博士に渡された贈り物を開けると、そこには一角獣の頭骨が入っていた。私は頭骨のことを調べに行った図書館で、心魅かれる女性司書（森田望智）と出会う。だが博士は研究のために、私の意識の核に思考回路を埋め込んでいた。世界が終るまでの残された時間が迫るなか、私は地下世界から脱出し、どこへ向かうのか。

・世界の終り

周囲が高い壁に囲まれた街に“僕”（駒木根葵汰／島村龍乃介）はやって来た。街の人々は一見平穏な日々を過ごしている。僕は街に入る際に門番（松田慎也）によって影を切り離され、いずれ“影”（宮尾俊太郎）が死ぬと同時に心を失うと知らされる。僕は古い図書館で美しい少女（森田望智）に助けられながら一角獣の頭骨に収められた夢を読む仕事を与えられていたが、“影”から街の地図を作成するよう頼まれる。影は街から脱出する方法を模索していたのだ。僕は地図を完成させるために、図書館の彼女や大佐、発電所の青年（藤田ハル）から話を聞き、街の正体を探るのだった。

＜東京公演＞

期間：2026年1月10日(土)～2月1日(日)

会場：東京芸術劇場プレイハウス

特別協賛：Ｓｋｙ株式会社

共催：東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）

＜宮城公演＞

期間：2026年2月6日(金)～8日(日)

会場：仙台銀行ホール イズミティ21

主催：仙台放送

共催：仙台市市民文化事業団

お問い合わせ：仙台放送事業部 022-268-2174(平日11:00～16:00)

https://www.ox-tv.jp/sys_event/p/details.aspx?evno=1010

＜愛知公演＞

期間：2026年2月13日(金)～15日(日)

会場：名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）大ホール

主催：メ～テレ、メ～テレ事業

共催：一般財団法人稲沢市文化振興財団

お問い合わせ：メ～テレ事業 052-331-9966（平日10:00～18:00）

https://www.nagoyatv.com/event/entry-45310.html

＜兵庫公演＞

期間：2026年2月19日(木)～23日(月祝)

会場：兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール

特別協賛：Ｓｋｙ株式会社

主催：梅田芸術劇場／兵庫県、兵庫県立芸術文化センター

お問い合わせ： 梅田芸術劇場 0570-077-039（10:00～13:00、14:00～18:00）

https://www.umegei.com/schedule/1319/

＜福岡公演＞

期間：2026年2月28日(土)～3月1日(日)

会場：Ｊ:ＣＯＭ北九州芸術劇場 大ホール

主催：インプレサリオ／ＲＫＢ毎日放送

提携：北九州芸術劇場

お問い合わせ：インプレサリオ

Eｰmail：info@impresario-ent.co.jp

TEL：092-600-9238（平日11:00～15:00）

URL：https://www.impresario-ent.co.jp

協力：村上春樹事務所・新潮社

後援：在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ

主催・企画制作：ホリプロ

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/sekainoowari2026/

公式Instagram＝https://www.instagram.com/sekainoowari_stage/

公式X＝https://x.com/sekainoowari_jp

#世界の終りとハードボイルドワンダーランド舞台