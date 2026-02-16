フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」10周年記念！体験型ポップアップイベント「LOVERARY LAND」2/27～3/5の期間限定開催！

フェイラージャパン株式会社

フェイラージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：八木直久）は、ドイツ・シュニール織のブランド「FEILER（フェイラー）」のギフトコンセプトショップ「LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）」の10周年を記念したポップアップイベント「LOVERARY LAND（ラブラリーランド）」を、2026年2月27日（金）より期間限定で開催いたします。

本イベントは、ラブラリー バイ フェイラーのポップでキュートな世界観を「テーマパーク」をコンセプトとして表現。人気のデザインを“かわいい”コンテンツに落とし込み、“見て楽しい・体験して楽しい・選んで楽しい”ワクワクする体験が盛りだくさんの遊園地のような空間を創り上げます。

イベントでは、人気デザインのお寿司の『オースシ』やラーメンの『ラーメンイッチョウ！』をモチーフにしたゲームや、10章からなる物語を素敵なイラストと共に紡ぐ「10th Anniversary 10 Stories」登場商品を取り揃えたショップ「ラブラリースーベニアショップ」、ラブラリー バイ フェイラーの歴史やデザインのモチーフ解説などが掲出されるヒストリーボードの展示など様々なコンテンツをご用意。また条件を達成すると、モデル・女優としても活躍するイラストレーターの田中シェンさんが描き下ろしたイラストを使用したブックマークや、会場限定のステッカーをプレゼントするほか、フェイラーアイテムが当たるガチャガチャに参加いただくチャンスも。そのほか、条件を達成した方のうち先着で、田中シェンさんがその場でイラストにデコレーションを行い、世界に1つのイラスト（デジタル）をプレゼントする特別企画も実施いたします。10周年というアニバーサリーイヤーを盛り上げる、本イベントをぜひお楽しみください。

＜ラブラリー バイ フェイラー 10周年記念イベント「LOVERARY LAND(ラブラリーランド)」リリースページ＞

https://www.feiler-jp.com/feiler_magazine/detail/523

＜ラブラリー バイ フェイラー 10周年記念「10th Anniversary 10 Stories」スペシャルサイト＞

https://www.feiler-jp.com/loverary_10th_anniversary/

ラブラリー バイ フェイラー 10周年記念イベント「LOVERARY LAND（ラブラリーランド）」

「LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）」はフェイラーのギフトコンセプトショップとして2015年に誕生しました。2025年6月から10周年イヤーとして様々な企画を展開しており、その一環としてポップアップイベント「LOVERARY LAND（ラブラリーランド）」を2026年2月27日（金）から3月5日（木）の期間限定で開催します。

＜ラブラリー バイ フェイラー 10周年記念イベント「LOVERARY LAND（ラブラリーランド）」リリースページ＞

https://www.feiler-jp.com/feiler_magazine/detail/523

【概要】

■開催期間：2月27日（金）～3月5日（木）

■開催時間：11:00～20:00 ※2月27日（金）のみ14:00～20:00

■開催場所：WITH HARAJUKU（ウィズ原宿） B1F（東京都渋谷区神宮前1丁目14-30）

■入場料：無料

■入場条件：フェイラー公式LINEアカウント（https://page.line.me/feiler_jp）を友だち追加

※混雑状況により入場整理券を配布する場合がございます。

※商品ご購入の際のお会計はキャッシュレス決済（クレジットカード・PayPay・交通系ICのみ）となります。大変恐縮ですが、現金でのお支払いは承っておりませんので、予めご了承くださいませ。

【コンテンツ詳細】

会場入口にて、スタンプカードをお渡しします。スタンプラリーを楽しみながらぜひ各コンテンツをお楽しみください。

■フェイラーメンバーズ新規登録特典：フェイラーアプリをダウンロードのうえ、フェイラーメンバーズ新規登録者に先着で「オリジナル綿あめ」をプレゼント ※なくなり次第終了となります

会場スタッフの前で、フェイラーアプリをダウンロードの上、フェイラーメンバーズ新規会員登録をしてくださった方に、先着で「オリジナル綿あめ」をプレゼントいたします。

※オリジナル綿あめをご希望の方は、必ず会場のスタッフの前で、フェイラーアプリダウンロードとフェイラーメンバーズ新規会員登録を行ってください。

※フェイラーアプリのダウンロードとフェイラーメンバーズ会員新規登録の方法は会場にてスタッフがご案内いたします。

※すでに登録されている方は進呈対象外です。

■体験コンテンツ：人気のデザインと連動したコンテンツ！高得点獲得＆商品購入者に先着で、限定ブックマーク型ギフトカードセットをプレゼント ※なくなり次第終了となります

ゲーム「ラブラリー『オースシ』ダーツ」と「ラブラリー『ラーメンイッチョウ！』輪投げ」の両方に参加して高得点を獲得した方かつ、ポップアップ内のショップ「ラブラリースーベニアショップ」にて商品をご購入いただいた方に先着で、モデル・パーソナリティー・イラストレーターなど多岐にわたり活躍されている田中シェンさんが描き下ろしたイラストを使用したブックマーク型ギフトカード（9枚セット）をプレゼントします。

・「ラブラリー『オースシ』ダーツ」

人気のお寿司デザイン『オースシ』がモチーフのダーツです。

・「ラブラリー『ラーメンイッチョウ！』輪投げ」

人気のラーメンデザイン『ラーメンイッチョウ！』をモチーフにした輪投げです。

■展示：ブランドヒストリーボード ～LOVERARY BY FEILER10周年の歴史～

ラブラリー バイ フェイラーの10年間でのトピックスや人気デザインのモチーフ解説などをヒストリーボードでご紹介いたします。

■ショップ：「ラブラリースーベニアショップ」

テーマパークの最後に立ち寄れるショップ。10章からなる物語を素敵なイラストと共に紡ぐ「10th Anniversary 10 Stories」登場商品も登場予定です。ポップでキュートな世界観を体感した後に、自分好みのアイテムやギフトをお選びいただけます。

※商品ご購入の際のお会計はキャッシュレス決済（クレジットカード・PayPay・交通系ICのみ）となります。大変恐縮ですが、現金でのお支払いは承っておりませんので、予めご了承くださいませ。

※イベント会場には電話がないため、商品のラインアップや在庫についてのお問い合わせにはお答えすることができません。お買い上げ商品に関するお問い合わせはレシート記載の電話番号までお願いいたします。

■商品購入特典：5,500円（税込）以上購入でガチャガチャに参加可能

「ラブラリースーベニアショップ」で5,500円（税込）以上ご購入の方に、ガチャガチャに参加できるメダルをお渡しします。ラブラリー バイ フェイラーの商品のほか、会場限定ノベルティが当たります。何が当たるか当日までのお楽しみとなっておりますので、ぜひ会場にてご体験ください。

■フォトスポット

会場内には、人気デザイン『ラブラリーモクバ』をイメージしたフォトスポットもご用意。ぜひ思い出として写真に残してお楽しみください。

■SNS投稿特典：イベントの様子を投稿した方に、オリジナルステッカーをプレゼント

Instagram または XにてFEILER公式アカウント（＠feiler_jp）をフォローの上、ハッシュタグ「＃ラブラリーランド」と「＃フェイラー」を付けてイベントの様子を投稿いただいた方に、会場限定のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

投稿後に会場スタッフにお申し出ください。

＜フェイラー公式Instagram＞https://www.instagram.com/feiler_jp/

＜フェイラー公式X＞https://x.com/feiler_jp

■特別企画：2月28日（土）12:00～限定 田中シェンさんによるデジタルデコレーション体験（先着15名）

2月28日（土）12:00～の特別企画。28日（土）当日11:00～「ラブラリースーベニアショップ」で5,500円（税込）以上ご購入の方で、ご希望される先着15名の方が参加いただけます。田中シェンさんがラブラリー バイ フェイラーのためにこれまで描き下ろしたイラストの中から、1点お気に入りのイラストをお選びいただき、その場で田中シェンさんがiPad上でイラストにデコレーション。デコレーションを施した、世界に1つだけのイラスト（デジタル）をプレゼントいたします。

※データは公式LINEのメッセージにてその場でお渡し予定。

※なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

クリエイタープロフィール

■イラストレーター：田中 シェン

英語、中国語、日本語を操るトリリンガル。大手アパレル会社で働いたのちモデルへと転身。クリエイティブスタジオ「SHENTASTIC」を設立し、クリエイティブディレクター、イラストレーターとしても活動。「田中のおしゃべり日記」と題したインスタグラムが人気で、ファッションだけではなく、独特の編集やナレーションに定評がある。毎週土曜16時～J-WAVE「KDDI LINKSCAPE」、映画「パリピ孔明 THE MOVIE」「父と僕の終わらない歌」他

※イベントに関しましてのお問い合わせは以下までお願い申し上げます。

【フェイラーブランドサイトお問い合わせ】https://www.feiler-jp.com/contact/(https://www.feiler-jp.com/contact/)

3営業日(土・日・祝日除く)以内に回答いたします。常設店舗へのお問い合わせはお控えいただけますようよろしくお願い申し上げます。

フェイラーブランド/ギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」について

フェイラー（ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業）は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開。素材へのこだわりと独自の技術によって、シュニール織を代表するライフスタイルブランドとして確固たる地位を築いています。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。

そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。

ラブラリー バイ フェイラーは、上質なシュニール織の質感はそのままに、ポップでキュートな色柄が人気のフェイラーのギフトコンセプトショップとして2015年に誕生。LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）のショップ名は、LOVE（愛）とLIBRARY（図書館）を組み合わせた造語で、大切な人へのギフトは、図書館でお気に入りの一冊を探し出すように楽しみながら選んでいただきたいとの想いを込めています。

＜フェイラーブランドサイト＞https://www.feiler-jp.com

＜フェイラー公式オンラインショップ＞https://feiler.jp

＜フェイラー公式LINE＞https://page.line.me/816qnowl

＜公式Instagram/X＞＠feiler_jp

フェイラージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、住友商事の事業会社として、ドイツの高級織物ブランド「FEILER」の輸入・企画・販売を実施しています。フェイラー 国内95店舗[うち、フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」15店舗、ファクトリーアウトレット13店舗]（2026年2月1日時点）