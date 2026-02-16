複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）」竣工

株式会社テレビ朝日

株式会社テレビ朝日は、臨海副都心有明南地区において建設を進めてきた、複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）」の竣工に伴い、2026年2月13日（金）、施主として竣工式を執り行いました。

「TOKYO DREAM PARK」は、「すべての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、テレビ朝日が全社的に推進してきたメディアシティ戦略の中核プロジェクトとして東京・有明に誕生します。また、新経営計画「START UPテレ朝！！」では新たなイノベーションを起こす事業拠点として位置付けております。敷地面積12,900平方メートル の広大な敷地に、多目的ホール、劇場、イベントスペース、屋上広場、レストランなどを備え、テレビ朝日の自社IPを活用したリアルイベントをはじめ、エンタテインメントとテクノロジーが融合する新たな発信拠点を目指します。

施設テーマは「夢中から、はじまる。」。このたびの竣工を経て、2026年3月27日（金）の開業に向けた準備を本格化してまいります。開業後は、これまでテレビ朝日が音楽番組やイベント事業を通じて培ってきた経験とノウハウを総動員し、ここでしか体験できない多彩で魅力的なコンテンツを継続的に創出していく予定です。

テレビ朝日は、「TOKYO DREAM PARK」を通じて、有明エリアおよび臨海副都心のさらなるにぎわい創出に貢献するとともに、エンタテインメントの新たな可能性を国内外へ発信してまいります。

■TOKYO DREAM PARKの施設紹介

「TOKYO DREAM PARK」は、地上9階・地下1階からなる、世界でも稀有な複合型エンタテインメント施設です。1階には音楽ライブなどを開催できる多目的ホール、3階にはホールと背中合わせに配置された劇場を設置。さらに、6階には約200席を有するレストランと開放感あふれる屋上広場が広がり、7階・8階にはイベントスペースを備えるなど、フロアごとに異なる体験価値を提供します。

■TOKYO DREAM PARKの開業を彩るラインナップ

【SGC HALL ARIAKE】 こけら落としプレミアシリーズ

「TOKYO DREAM PARK」の中核施設である多目的ホール「SGCホール有明」では、開業を記念した『こけら落としプレミアシリーズ』を開催します。本シリーズには、こけら落とし公演「B’z」をはじめ「山下達郎」「サカナクション」「湘南乃風」「新しい学校のリーダーズ」「平井 大」「ケツメイシ」と、世代やジャンルを超えて支持を集める豪華アーティストが出演予定。「SGCホール有明」が誇る最新鋭のイマーシブオーディオシステムによる高い臨場感のもと、多彩なライブパフォーマンスによる特別なステージを展開し、新たな音楽体験を創出していきます。

SGC HALL ARIAKE公式サイト：

https://tdp.tv-asahi.co.jp/hall/

【EX THEATER ARIAKE】 AmberS -アンバース-

「TOKYO DREAM PARK」内に誕生する新劇場「EX THEATER ARIAKE」では、演劇やミュージカルに最適な舞台構造と音響設計を生かし、多彩な舞台作品を展開していきます。そのこけら落とし公演として、加藤シゲアキがクリエイティブプロデュース・原作・脚本を手掛ける完全オリジナル作品『AmberS -アンバース-』を上演。演出は河原雅彦が務め、W主演には大橋和也（なにわ男子）と寺西拓人（timelesz）が決定しており、新劇場の幕開けを飾る注目のステージをお届けします。

AmberS -アンバース- 公式サイト：

https://tdp.tv-asahi.co.jp/ambers/

【EX STUDIO 7】 100％ドラえもん＆フレンズ

「TOKYO DREAM PARK」内のイベントスペース「EX STUDIO 7」では、世界各地で人気を博してきた展示イベント『100％ドラえもん＆フレンズ』を開催します。香港、上海、バンコク、台湾などを巡回し、多くのファンを魅了してきた本イベントが、日本に初上陸。会場内外の展示をはじめ、「TOKYO GREEN BIZ」との連動企画や、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』との特別企画など、多彩なコンテンツを展開します。ドラえもんやのび太たちおなじみのキャラクターが登場する、世代を問わず楽しめる体験型イベントです。

100％ドラえもん＆フレンズ 公式サイト：

https://doraemon100japan.com/

【EX STUDIO 8】 RÊVE DES LUMIÈRES（レーヴ・デ・リュミエール）

TOKYO DREAM PARK内の「EX STUDIO8」では、没入型デジタルアートシアター「RÊVE DES LUMIÈRES（レーヴ・デ・リュミエール）」を展開します。パリで年間100万人以上を動員したデジタルアート施設が日本初上陸。100台以上のプロジェクターと高品質な音響による光と音の演出で、本格アートを五感で体感できる没入型空間を創出します。記念すべき第1弾上映作品には「ゴッホ」を予定しており、誰もがアートを身近に楽しめる新たな体験を提供します。2026年初夏開業予定です。

RÊVE DES LUMIÈRES 公式サイト：

https://tdp.tv-asahi.co.jp/reve-lumieres/

■施設概要

施設名称：TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）

住所 ：東京都江東区有明3丁目3番8

敷地面積：約12,900平方メートル 建築面積：約10,300平方メートル

延床面積：約46,500平方メートル

アクセス ：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分 りんかい線「国際展示場駅」徒歩約9分

公式サイト: https://tdp.tv-asahi.co.jp/