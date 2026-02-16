【埼玉県戸田市立図書館】イオンモール北戸田内の書店で予約本の受け取りサービスを試行します

埼玉県戸田市

埼玉県戸田市立図書館では、イオンモール北戸田内の「未来屋書店 北戸田店」と提携し、同書店で戸田市立図書館のWEB予約本を受け取れるサービスを試行します。

これにより、本に親しむ機会の増進と、読書習慣の定着を図ってまいります。

※試行期間終了後のサービス継続の可否については、期間中に実施するアンケートの調査結果などをもとに検討します

イオンモール北戸田 予約本受け取りサービス事業概要

設置場所

イオンモール北戸田3階 未来屋書店 北戸田店

試行期間

令和8年3月3日（火）～令和9年3月31日（水）、午前10時～午後9時

※未来屋書店 北戸田店の営業日時に準ずる

対象資料

戸田市立図書館が保有する図書

※大型本、紙芝居、視聴覚資料、DVDやCD-ROM付き資料、市外から取り寄せた資料は除く

利用方法- 戸田市立図書館ホームページ「WEB予約」で図書を申し込み- 予約本の確保メールの受信内容を確認- 未来屋書店 北戸田店のカウンターで、戸田市立図書館の貸出券または２.で受信したメールを提示し、図書を受け取り貸出期間

予約本の確保メール発信日から22日間

※通常の貸出期間とは異なります