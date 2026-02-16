リンクシェア・ジャパン、SEO・AIO・GEOの統合分析ツール「LinkSurge」にダッシュボード機能を追加

楽天グループ株式会社

楽天グループのリンクシェア・ジャパン株式会社（以下「リンクシェア・ジャパン」）は、ベンジー株式会社と共同開発して提供しているSEO（検索エンジン最適化）・AIO（AI検索最適化）・GEO（生成AIエンジン最適化）の統合分析ツール「LinkSurge」（リンクサージ）において、ダッシュボード機能を本日新たに追加しました。

本機能は、「LinkSurge」に搭載しているSEO・AIO・GEOの各機能の分析結果を集約し、グラフや表形式で視覚的にまとめて表示します。これまで、分析結果は機能ごとの個別ページから確認する必要がありましたが、本機能追加により、AI引用数／バックリンクプロフィール／ランクインキーワード数／トラフィック推移データ／SEO順位データ／対象ページのSEO対策分析データについて、ひと目で確認することができるようになりました。また、分析を希望するページURLを設定するだけで簡単にダッシュボード作成が可能なため、自社サイト以外にも競合サイトのダッシュボードも手軽に作成することが可能です。

「LinkSurge」は2025年11月にウェブサイトやECサイトの運営者に向けて提供を開始して以降、個人から企業まで幅広く導入されています。また、これまで各分析機能を通じて詳細なデータを提供し、ユーザーの課題解決に向けた分析をサポートしてきました。一方で、サイト全体の状況を把握するためには、機能ごとの個別ページから分析結果を確認して複数の分析結果を統合する必要があり、この作業に時間と労力を要していることがわかりました。こうした煩雑な作業を集約し、サイト全体の状況をダッシュボードでひと目で確認できる新機能を開発しました。

リンクシェア・ジャパンは、マーケティングパフォーマンス最大化に貢献するため、今後も楽天グループが持つ膨大なデータ・ナレッジと世界中のアドテクノロジーを組み合わせた最先端な取り組みやサービスを提供してまいります。

■「LinkSurge」ダッシュボード機能概要

URL： https://jp.linkshare.com/news/20260216

概要： 「LinkSurge」に現状搭載しているSEO・AIO・GEOの各機能の分析データをまとめて表示

特長：

1.SEO・AIO・GEOの各機能の分析結果を集約し、グラフや表形式で視覚的にまとめて表示

2.分析を希望するページURLを設定するだけで簡単にダッシュボードの作成が可能

3.自社サイト以外にも競合サイトのダッシュボードも手軽に作成可能

表示データ： AI引用数／バックリンクプロフィール／ランクインキーワード数／トラフィック推移データ／SEO順位データ／対象ページのSEO対策分析データ

■ベンジー株式会社について

ベンジー株式会社は、「AIツールとメディア運営事業を通じて、お客様のビジネスを支援する」ことを理念に掲げる企業です。主なサービスとして、AIを活用した商品レコメンドツール「ベストアイテムAI」などを提供。さらに、自社メディア「ベストアイテム」や動画コンテンツ「ベストアイテムムービー」の運営を通じて、お客様の多様なニーズに応えるソリューションを提供しています。

URL： https://benzie-c.com/

■リンクシェア・ジャパン株式会社について

楽天グループのデジタルマーケティング会社であるリンクシェア・ジャパン株式会社は、成果報酬型のアフィリエイト広告を中心に、楽天が蓄積する消費行動分析データとAIを活用したディスプレイ広告やリスティング広告、インフルエンサーサービスなど、多岐にわたるデジタルマーケティングソリューションを提供しています。特に、ECサイトや金融業界向けのマーケティング支援に強みを持ち、広告主様の課題解決をサポートしています。

URL： https://jp.linkshare.com/

以 上