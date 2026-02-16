シンガポールに「鮨 あらい」初の海外出店　船場が実施設計・施工を担当

株式会社船場

株式会社船場（本社：東京都港区、代表取締役社長：小田切 潤）は、東京・銀座の名店「鮨 あらい」の海外初の店舗となる「Ginza Sushi Arai Singapore」の施工を担当しました。同店は、本店の哲学を忠実に継承した店舗として2026年2月にシンガポールにオープンしました。

海外で体験できる本場の「鮨 あらい」

「鮨 あらい」は東京・銀座にある日本でも屈指の人気鮨店であり、店主の新井祐一氏が卓越した技術で握る鮨は国内外から高い評価を得ています。今回、本店の哲学を忠実に継承した海外初の店舗として「Ginza Sushi Arai Singapore」が誕生しました。

店舗の設計はオヤマツデザインスタジオが行い、内装に使用する材料の調達や施工時の技術指導を板井工務店が担当、施工を船場が担当しました。店内は8席の鮨カウンターと1つの個室を備え、ミニマルな和のデザインを基調に、木曽檜や北山杉を使った日本の職人技が随所に生かされています。

日本の空間美を海外でも実現する船場の施工力

船場は、創業79年の中で培った確かな施工力や、商業施設やオフィス、公共交通空間など、多岐に亘る事業領域の広さを強みとしています。海外においては、1984年に初めて香港にグループ会社を設立し、現在は台湾、シンガポール、上海、ベトナム、マレーシアで事業を展開しています。日本企業の海外における空間づくりを手掛けてきた実績をもとに、「Ginza Sushi Arai Singapore」では、細部に宿る緻密さを徹底的に追求し、現地の文化や環境に合わせた高い施工力により、日本らしい空間の美しさを実現しました。

■ 店舗概要

店舗名：Ginza Sushi Arai Singapore

開業日：2026年2月

所在地：6 Raffles Blvd, #04-600, Singapore Parkroyal Collection Marina Bay内

運営会社：HK & HM Gourmet Pte Ltd

船場担当業務：実施設計・施工

公式サイト：https://www.instagram.com/sushiarai_sg/

■ 株式会社船場について

「サクセスパートナー」を企業理念に、商業施設をはじめオフィスや教育、ヘルスケア、余暇施設等のさまざまな空間づくりにおいて、調査・企画・デザイン・設計・施工・メンテナンスまでをトータルでサポートしています。2021年よりビジョンに「Good Ethical Company」、ミッションに「未来にやさしい空間を」を掲げています。人や地域社会、自然環境へ“おもいやり”の視点を持ち、サプライチェーン全体で未来にやさしい空間の共創を目指すエシカルデザインを推進しています。

社名：株式会社船場 カブシキガイシャ センバ

所在地：東京都港区芝浦1‐2‐3シーバンスS館9階

上場：東京証券取引所スタンダード市場（コード番号：6540）

主な実績：

福岡空港国際線（設計、施工）/サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場（設計、施工） /

Tokyoシェアオフィス墨田（プロダクション・設計・施工）/

三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

（調査企画・マスタープラン・設計・環境デザイン・施工）

