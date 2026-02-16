【ウブロ】ソウルにて新グローバル ブランド アンバサダーのジョングクを祝福

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT 新グローバル ブランド アンバサダーのジョングク(左)とウブロCEO ジュリアン・トルナーレ(右)

2026年2月12日 - 韓国・ソウル - スイスの高級腕時計ブランド、ウブロは、グローバルアーティストでありパフォーマー、そしてポップ界を代表するグループのBTSのメンバー、ジョングクを新たなグローバル ブランド アンバサダーとして迎え、盛大なイベントをソウルで開催しました。

ウブロは、ソウルで華やかなイベントを開催し、著名なゲストや才能あふれるアーティスト、ファッション界の関係者をはじめとする約300名の来場者とともに、この記念すべき発表を祝いました。

HUBLOT

このイベントは、常に独創性を再定義してきた二つの世界の融合を象徴するものとなりました。革新的な技術によって現代の時計製造の世界に革命を起こしたラグジュアリーウォッチメーカー、ウブロ、そして時代を代表するサウンドとリズムを大きく変革してきたアーティスト、ジョングク。

1980年にゴールドとラバーの革新的な融合を実現して以来、2005年に「ビッグ・バン」で革命的なインパクトをもたらし、そして今年刷新された「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」へと至るまで、ウブロは常にその革新性をブランドのアイデンティティへと昇華してきました。ジョングクはまさに同じ精神を体現する存在です。ジャンル、創造性、感情、本能を彼のアーティストとしての表現の中で自在に融合させています。

今回のコラボレーションは単なる偶然ではなく、共有する価値観と限界に挑み続ける姿勢が力強く交差した必然の結果です。ジョングクとウブロはともに、それぞれの原点に立ち返り、比類なき独自のDNAを受け継ぎ、それぞれの分野における真の先駆者としての存在を確立しています。

HUBLOT

細部にまでこだわり抜いた会場、「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」コレクションの展示、そして印象的な屋外のビジュアルは、この特別なパートナーシップの幕開けを証明する祝いの場となりました。それは、ジョングクとウブロの双方を定義づける“革新をもたらす姿勢“と”創造性”という共通のフィロソフィーを力強く示すものでした。さらに、各界を代表する著名なゲストや才能あふれる来場者たちに加え、会場外でのファンによる熱い声援が相まって、この新たな章が持つ世界的な意義を、いっそう強く印象づけました。

HUBLOT 新グローバル ブランド アンバサダーのジョングク(左)とウブロCEO ジュリアン・トルナーレ(右)

#HUBLOT ＃ウブロ

お問合せ先

LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社 ウブロ

電話番号： 03-5635-7055

URL ： www.hublot.com(https://www.hublot.com/ja-jp)