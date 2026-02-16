株式会社SBI新生銀行

株式会社SBI新生銀行（東京都中央区、代表取締役社長 川島 克哉、以下「SBI新生銀行」）は、2026年2月16日（月）より、「目指せ50万口座！SBIハイパー預金応援キャンペーン」（お問合せ番号：2603）を実施いたします。

本キャンペーンでは、SBIハイパー預金口座を新たに開設し、所定の条件を満たしたお客さまにもれなく特典として現金（当初200円）をプレゼントいたします。なお、特典の金額は、キャンペーン期間中に到達したSBIハイパー預金の総口座数によって増額され、45万口座なら 5倍の1,000円、50万口座なら10倍の 2,000円となります。SBIハイパー預金の口座保有者が増えるほど、特典が増額されるお客さま参加型のキャンペーンとなっております。

■キャンペーン概要（お問合せ番号：2603）

【対象商品】

SBIハイパー預金

【参加条件】

・キャンペーン期間中にSBIハイパー預金口座を新規開設すること。

・SBI新生銀行ウェブサイトから本キャンペーンへのエントリーを完了すること。

・残高判定日（2026年3月31日）時点でSBIハイパー預金に5万円以上の残高があること。

※各条件の順序は不問

【特典】

参加条件を満たしたお客さまに、SBIハイパー預金の総口座数に応じて現金をプレゼント（下表参照）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5652/table/176_1_9ca368a47116541089dfc1a9a2308e50.jpg?v=202602160651 ]

※キャッシュプレゼントは2026年5月末までにお客さま名義の総合口座パワーフレックス円普通預金に入金いたします。

■キャンペーン期間

【SBIハイパー預金 口座開設期間】

2026年2月9日（月） ～ 2026年3月31日（火）

【エントリー期間】

2026年2月16日（月） ～ 2026年3月31日（火）

なお、現在SBIハイパー預金の特別金利が年5.0％（税引前）相当となる「金利最大10倍キャンペーン（お問合せ番号：2266）」も実施中です。これからSBIハイパー預金口座を開設される方も対象となりますので、あわせてご参加ください。

SBI新生銀行は東京証券取引所プライム市場への上場を新たな出発点とし、さらなる企業価値の向上に努めると共に、今後もSBIグループ各社と連携しながら、お客さまにとって革新的で魅力的なサービスを提供してまいります。

※SBIハイパー預金は預金保険の対象です。金利は毎日見直しとなる変動金利で変更となる場合があります。本預金のご利用にあたっては、SBI新生銀行の店頭やWebサイト等に掲載している商品説明書を必ずご確認ください。

◇「目指せ50万口座！SBIハイパー預金 懸賞金最大10倍キャンペーン(https://www.sbishinseibank.co.jp/campaign/cam_2602_hyper_50ac/)」の詳細を確認

◇「目指せ1兆円！金利最大10倍キャンペーン！(https://www.sbishinseibank.co.jp/lp/sbihyper_trillion_2512/)」の詳細を確認

◇「SBIハイパー預金(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/sbihyper/)」の詳細を確認

以 上