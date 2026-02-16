【体験格差に挑む】BMX等でこどものレジリエンスが向上

NPO法人新座子育てネットワーク

埼玉県新座市を拠点に26年活動するNPO法人新座子育てネットワーク（所在地：埼玉県新座市、代表理事：坂本純子）は、2026年2月24日（火）、経済的理由などでスポーツ機会が限られるこどもたちを対象として、地域の民間施設と連携して実施した「きらめき応援！アーバンスポーツプロジェクト」のオンライン事業報告会を開催いたします。

本プロジェクトは、ナイキ・コミュニティ・インパクト・ファンド（NCIF）の助成により実施しています。

報告会では、立教大学の松田恵示特任教授を迎え、体験プログラムを通じて確認されたこどもたちの「レジリエンス（困難に立ち向かう力）」の獲得や、地域でこどもを支える持続可能な支援体制について成果を共有します。

■プロジェクトの背景と実施概要

ボルダリング体験の様子

昨今の調査では、家庭の経済状況により体験機会に差が生じる「体験格差」が深刻な課題となっています。

当団体では、公教育では機会の少ないアーバンスポーツに着目。自由な挑戦を通じてレジリエンス（困難に立ち向かう力）の獲得を目指し、新座市内の3施設と連携して以下の取り組みを実施しました。

■ 参加したこどもたちに見られた変化

- 対象：経済的理由などで機会が少ない小中学生- 内容：BMX、トランポリン、ボルダリング 計5回のプログラム- 連携施設：BMX SHOP & PARK TYLER、トランポリン・パーク トランポランド、route f ボルダリングジム

プログラム実施後の保護者アンケートにより、以下の成果が得られました。

■ 事業報告会の詳細

【団体概要】

- レジリエンスの向上：参加前と比較して約7割がこどもの様子に「変化があった」と回答。失敗を恐れず「新しいことへ挑戦する気持ち」や、目標に対し「達成できるまで努力する姿勢」が確認されました。- 非認知能力の向上：日常では触れる機会の少ない体験を通じ、自己肯定感の向上や自ら考えて行動する「生きる力」を育む有効性を実証しました。- 日時：2026年2月24日（火） 13:00～14:30- 形式：オンライン（Zoom）／参加費無料- 講師：立教大学スポーツウエルネス学部 松田 恵示 特任教授- 申込み：https://peatix.com/event/4818492 （2月18日締切）- 団体名：特定非営利活動法人 新座子育てネットワーク- 代表者：代表理事 坂本 純子- 設立：1999年- 事業内容：1999年発足。埼玉県新座市を拠点に26年にわたりこども・子育て家庭を支援するNPOの草分け的存在。2021年からはひとり親家庭等を支援する「にいざシングルファミリーサポート」を開始し、食支援だけでなく、体験活動を通じたこどものエンパワメントに取り組んでいる 。- URL：https://www.ccn.niiza-ksdt.com/【本件に関するお問い合わせ先】- 担当：遠藤、岩澤、高橋、越前屋- TEL：048-482-5732- E-mail：sfsniiza@niizakosodate.com