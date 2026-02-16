旅する人形プロジェクト 「富士山丸ごと探検隊！見て、歩いて、登っちゃおう」企画 ～長期療養中の子どもに希望と笑顔を届けるプロジェクト～

富士急行株式会社

富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）では、愛知県を中心に小児病棟に入院し長期闘病する子どもたちに、上質な遊び時間と笑顔を届ける活動をしている特定非営利活動法人ぷくぷくばるーん（愛知県名古屋市、理事長:加藤剛二、運営代表:大竹由美子）と協力し、病院の子どもたちに向けたオンラインイベント「富士山丸ごと探検隊！見て、歩いて、登っちゃおう」を2026年2月18日(水)に開催し、日本一の富士山と、心躍る旅の体験を子どもたちにお届けします。

本企画は、“ぷくぷくばるーん”が『旅する人形プロジェクト』として、長期入院や自宅療養をしている子どもたちに向けて、物理的に叶わない遠い夢になりがちな体験、雄大な自然に触れることや、家族や友だちと話題のスポットへのお出かけを叶えるプロジェクトです。

10回目の記念すべき開催となる今回は、単に富士山を見るだけではなく、子どもたちの“分身”である旅人（人形）が富士急ハイランドのFUJIYAMAタワーを訪れ、その場の楽しい雰囲気やワクワク感をオンライン配信で小児病棟へお届けします。

日本一の富士山の魅力をオンラインで体感することで、入院中の子どもたちが「すごい！」「楽しそう！」「元気になったら自分の足で行ってみたい」と思えるような、心を動かす非日常体験を届けます。そして、「退院したら、あそこに行きたい」という治療後の楽しみや目標を具体的に思い描くきっかけとし、前向きな気持ちで治療に向き合う力につなげることを目指します。

富士急ハイランドではこのプロジェクトに全面的に協力し、子どもたちの心に「未来への楽しみ」という希望を届け、社会復帰への意欲を育む支援を行って参ります。

実施概要

《企 画 名》 「富士山丸ごと探検隊！見て、歩いて、登っちゃおう」

《実施日時》 2026年2月18日(水) 15:00～16:30

《対象病院》 あいち小児医療センターや静岡こども病院など、全国の小児病棟

《参加人数》 入院中の子どもたち 50～80名を予定

《配信形式》 Zoomオンライン配信

《配信内容》 富士急ハイランド FUJIYAMAタワー

特定非営利活動法人ぷくぷくばるーん プロフィール

愛知県を中心に小児病棟に入院し長期闘病する子どもたちに、上質な遊び時間と笑顔を届ける活動をしています。

2008年より活動を始め、18年間で1200回以上の病院訪問活動を継続し、6500人以上の子どもたちに笑顔を届けてきました。現在、病院を実際に訪問する活動と、旅する人形プロジェクト（オンライン）の2つを、大きな柱として活動しています。

《今まで実施してきた「旅する人形プロジェクト」》

・2022年3月 「大自然がみたい」 場所・ヘブンス園原雪山ハイキング

・2022年9月 「猫島で猫がみたい」 場所・福岡県相島の旅

・2024年3月 「わくわく動物園&お買い物大冒険」 場所・名古屋市東山動植物園

・2024年7月 「パラグライダーで大空へ！」 場所・白馬パラトピア五竜

・2024年12月 「カンガルーの国で英語遊び！オーストラリア大冒険」場所・アデレード動物園（オーストラリア）

・2025年3月 「韓国コスメショップめぐり」 場所・韓国明洞

・2025年4月 「青い海のワクワク冒険！全国水族館めぐり」 場所・鳥羽水族館、サンシャイン水族館、アクア・トトぎふ、のとじま水族館、海遊館、竹島水族館、ホノルル水族館、アデレード動物園

・2025年9月 「わくわく社会見学 CBCテレビのスタジオ探検」 場所・CBCテレビ スタジオ

・2025年11月「FDA（フジドリームエアラインズ）空港&飛行機大冒険」 場所・名古屋空港

