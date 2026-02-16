ABEMAにて『祝！QWER 日本初ツアー緊急生配信 ~ROCKATION TALK PARTY~』を、2026年2月21日（土）夜7時より独占無料生配信が決定！

株式会社AbemaTV(C)AbemaTV, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、韓国の4人組ガールズバンド・QWERの魅力を紐解く“トークバラエティ”特別番組『祝！QWER 日本初ツアー緊急生配信 ~ROCKATION TALK PARTY~』を、2026年2月21日（土）夜7時より独占無料生配信することを決定いたしました。

QWERは、2023年にYouTubeの企画を通じて、それぞれ異なるバックグラウンドと個性を持つメンバーが集まり誕生した韓国の4人組ガールズバンドです。メンバーはチョダン、マゼンタ、ヒナ、シヨンの4人。デビューシングル「Harmony from Discord」をリリースして以来 、そのキャッチーな楽曲と確かな演奏力で、数々のチャートを席巻。2024年には日本最大級のフェスへの出演を果たすなど、韓国国内にとどまらずグローバルな活躍を見せている、今注目のバンドです。そして現在行われているライブツアー「QWER 1ST WORLD TOUR 」はQWERデビュー後初めてのワールドツアーとなっており、ソウル、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、マカオ、クアラルンプール、香港、台北などで開催。日本では、2月19日（木）に福岡、2月20日（金）に大阪、2月22日（日）に東京の3都市を巡ります。

そんな彼女たちの初の日本ツアーを祝して、2026年2月21日（金）夜7時より特別番組『祝！QWER 日本初ツアー緊急生配信 ~ROCKATION TALK PARTY~』を「ABEMA」にて独占無料生配信いたします。本番組は、QWERのメンバーがスタジオに生登場し、様々な企画を通じてその素顔と魅力に迫るトークバラエティです。MCにアンジャッシュ・児嶋一哉を迎え、メンバーの素顔を深掘りしていくスペシャル企画を用意。2023年のデビューから現在に至るまでの激動の歩みをメンバーと共に振り返り、これまで明かされなかった貴重なエピソードや裏話をトークしていくコーナーや、メンバー同士の絆が試されるだけでなく、番組を視聴しているファンの皆様も一緒に考えながら楽しめる、生配信ならではの参加型クイズコンテンツも。内容盛りだくさんとなっていますので、ぜひリアルタイムでご覧ください。

『祝！QWER 日本初ツアー緊急生配信 ~ROCKATION TALK PARTY~』は、2026年2月21日（土）夜7時より、「ABEMA」にて独占無料生配信です。どうぞお楽しみに。

■ABEMA『祝！QWER 日本初ツアー緊急生配信 ~ROCKATION TALK PARTY~』概要

配信チャンネル：K WORLDチャンネル

配信日時：2026年2月21日（土）夜7時～ ※時間は変更される可能性があります。

配信URL：https://abema.tv/channels/k-world/slots/ELuqMSqnnYS2aj