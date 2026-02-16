TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』作中のキャラクターのVTuber活動開始！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、芳文社「まんがタイムきらら」にて連載中の『一畳間まんきつ暮らし！』（著：ひさまくまこ）のを公開したことをご案内致します。
作中キャラクターの鈴木万里花（マリーカ・ベルツリー）のVTuber活動開始！
作中のμTubeという動画配信サービスで、マリーカ・ベルツリーという名前で活躍している人気の動画配信者である鈴木万里花のVTuber活動がいよいよ開始されます！
初回配信日時： 2026/2/17（火） 21:30 ～
初回配信URL：https://www.youtube.com/live/pzSMD5_UdN4
初回配信に先立ち、配信イメージを公開！
初回配信では、自己紹介や活動方針などマリーカ・ベルツリーを知ることができる内容となっているため、ぜひご覧ください！
※配信内容やスケジュールは変更となる可能性があります。ご了承ください。
4月の放送に先立ち、TVアニメ「一畳間まんきつ暮らし！」の世界観をぜひお楽しみください！
◆マリーカ・ベルツリー（鈴木 万里花（すずき まりか））
◆プロフィール
学年：高校1年生（16歳）
誕生日：8/10
特技：激辛料理を食べること
好物：担々麺、辛いもの、夜食ラーメン
ファンマーク：🌹（花 / バラ）
カラー：ブルー💙👘
ズボラでグータラ。寒がりかつ暑がりで、年中厚着をしてコタツを愛用するが、下はパンツだけなことが多い。
マリーカ・ベルツリーという名前で、人気の動画配信者として活動中。
実家は華道の家元で、とても厳しいらしい。
◆マリーカ・ベルツリーYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@marikabelltree(https://www.youtube.com/@marikabelltree)
作品基本情報
あらすじ
秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！
憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子――。
そんな芽衣子を待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！
学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことに！？
かくして芽衣子の、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！
STAFF
原作：ひさまくまこ（芳文社「まんがタイムきらら」）
監督：渡部穏寛
キャラクターデザイン：上原史也
総作画監督：上原史也、原田峰文、薮田裕希、崎口さおり
衣装デザイン：上原史也、大谷道子
美術設定：田中志乃
美術監督：中里陽美、細田舞華
色彩設計：梅崎ひろこ
2Dワークス：ゆめ太カンパニー
撮影監督：木村康史
編集：柳圭介
音響監督：立石弥生
音楽：MONACA
アニメーション制作：ピー・アール・エー
公式サイト・公式SNS
公式サイト： https://ichijyoma-anime.com(https://ichijyoma-anime.com)
公式X：@ichijyoma_anime (https://x.com/ichijyoma_anime(https://x.com/ichijyoma_anime))
マリーカ・ベルツリーYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@marikabelltree(https://www.youtube.com/@marikabelltree)
原作情報
原作コミックス第1～4巻好評発売中！
原作公式サイト：https://www.dokidokivisual.com/comics/5023/(https://www.dokidokivisual.com/comics/5023/)
(C)︎ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ