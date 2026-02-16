『ReoNa』さんのデフォルメラバーフィギュアが再び手に入るチャンス！「ReoNaデフォルメラバーフィギュアリバイバルプロジェクト！～HURT to HEART～」がソレオスにて開催！

株式会社アニメイトホールディングスプロジェクトページはこちら！ :https://soreosu.com/feature_pages/reona-1st?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=press_reona_1st

株式会社アニメイトが運営するクラウドファンディングサービス「ソレオス」は、2026年2月16日より「ReoNaデフォルメラバーフィギュアリバイバルプロジェクト！～HURT to HEART～」を開催いたします。

今回開催されるクラウドファンディングプロジェクト「ReoNaデフォルメラバーフィギュアリバイバルプロジェクト！～HURT to HEART～」は、2024年4月～5月に開催された「ReoNa5周年記念プロジェクト！」にてご支援いただいた皆様へお届けした『ReoNa』さんのデフォルメラバーフィギュアをリバイバル＜再現＞するプロジェクト。前回のプロジェクト終了後、たくさんのファンの皆さまから「手に入れたかった！」「推しのフィギュアをもう一度！」といった反響をいただき、その声にお応えすべく全11種全てを再現する形でもう一度皆さまにお届けします。

本フィギュアは、過去にリリースされたCDの衣装をイメージし、可愛らしくデフォルメ。付属のナスカンでバッグ等に取り付けることもできるため、お部屋に飾るのはもちろん、一緒にお出かけして「推し活」を楽しむのにもぴったりな一品です。

それぞれ個別にお求め頂くことができるようになっていますので、前回惜しくも手に入れられなかった方はもちろん、新しくReoNaさんのファンになった方も、ぜひこの機会にお手元へお迎えください！

また、アニメイト池袋本店、アニメイト渋谷では実際にお届けされるフィギュアのサンプル品展示を実施いたします。お近くにお立ち寄りの際はぜひ足を運んでみてください。

■プロジェクト情報

ReoNaデフォルメラバーフィギュアリバイバルプロジェクト！～HURT to HEART～

開催期間：2026年2月16日18:00～3月31日23:59

目標金額：各1,320,000円

プロジェクトページ(https://soreosu.com/feature_pages/reona-1st?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=press_reona_1st)

■リターン品・コース一覧

各4,400円（税込/送料込み）

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■ソレオスとは

「ソレオス」は、アニメ・コミック・ゲーム・声優に関連するプロジェクトを支援するためのクラウドファンディングサービスです。ファンの力でイベントやオリジナルグッズの実現が可能となり、支援者にはプロジェクト発案者から感謝のリターン品が贈られます。

