アメリカで日本の薬が手に入らない…を解消！アメリカ向けオンライン診療を提供開始！
アメリカで暮らす日本人にとって、医療の悩みは深刻です。
「英語で症状をうまく伝えられない」
「医療費が高くて病院に行くのをためらう」
「日本で飲んでいた薬が手に入らない」
そんな不安を抱える方は少なくありません。
iput株式会社は、海外在住の日本人向けオンライン診療サービス「御用聞きドクター(https://goyokikidoctor.com/)」にて、アメリカ在住者に特化したアメリカ在住者向けページ(https://goyokikidoctor.com/us/)を新たに公開いたしました。
アメリカの医療制度・薬事情に合わせた情報と、日本人医師によるオンライン診療・処方薬の海外配送を組み合わせ、アメリカで暮らす日本人の医療の不安をトータルでサポートします！
「御用聞きドクター」の3つの特徴
日本人医師にLINEで相談・診察が可能
御用聞きドクターでは、LINE電話を利用して日本人医師から診察・服薬指導を受けることができます。
日本語安心して症状を伝えられるため、英語での受診に不安がある方や、現地の医療機関の予約が取りづらい方にも最適です。
御用聞きドクターの利用はシンプルな4ステップで完結します。
STEP 1：LINEで予約
公式LINEから24時間いつでも診療予約が可能です。
STEP 2：オンライン診察
予約日時にLINEテレビ電話で日本人医師が診察を行います。1枠30分で、複数の症状をまとめて相談できます。
STEP 3：お支払い
銀行振込またはWise（送金ツール）での支払いに対応しています。
STEP 4：処方薬の受け取り
EMSにてアメリカのご自宅まで発送。通常3～5日ほどでお届けします。
公式LINEでは24時間いつでも診療の予約受付が可能で、海外在住の医師も在籍しているため、時差のあるアメリカからでも早朝・夜間の診療に対応しています。
処方薬をアメリカのご自宅まで配送
オンライン診療後、医師との診療をもとに、日本の希望処方薬をアメリカのご自宅までEMS（国際スピード便）で発送いたします。
また、診断書の発行に関しましても日本語・英語どちらの発行対応可能ですので、学校や会社に提出する診断書作成もお任せいただけます。
アメリカへの国際発送では、関税で荷物が止まってしまうケースがありますが、御用聞きドクターではこれまでの多数の発送実績をもとに、アメリカの関税で止まりにくいインボイス（書類）を工夫して作成。できるだけスムーズにお薬をお届けできるよう、一件一件丁寧に対応しています。
また、一度オンライン診療を受けた方は、2回目以降は同じ処方薬であればLINE上での依頼だけで再処方が可能です。処方薬の定期配送にも対応しているため、薬が切れる心配がありません。
アメリカで暮らす日本人が「知りたかった」医療情報をコラムで発信
アメリカは日本と医療制度が大きく異なり、保険の仕組み・受診の流れ・薬の選び方など、戸惑うポイントが数多くあります。
御用聞きドクターでは、アメリカ在住の日本人が直面しやすい医療の悩みに合わせて、風邪薬・頭痛薬・アレルギー薬の選び方、ロキソニンなど日本の薬の代替品情報、各都市の日本語対応クリニック一覧、アトピー・更年期など症状別の対処法といった情報を日本語で分かりやすくまとめています。
「このくらいで病院に行っていいのかな？」「アメリカの市販薬で代用していいのかな？」という判断に迷う場面で、まず参考にできる情報が揃っています。
アメリカの風邪薬について :
https://goyokikidoctor.com/us/4260/
ロサンゼルスの日本語対応の病院 6選 :
https://goyokikidoctor.com/us/5022/
御用聞きドクターの3つの診療プラン
御用聞きドクターでは、お悩みや状況に合わせて選べる3つの診療プランをご用意しています。
プラン１. 処方薬セットプラン ── 欲しいお薬が決まっている方向け
御用聞きドクターがご用意している欲しい処方薬が決まっている方に最適なプランです。
現在は、6つのプランをご用意しております。
5分間の短時間診療で、ご希望の処方薬をスピーディにお手配いたします。
ED治療薬（バイアグラ・シアリス・レビトラ）やAGA治療薬など、お悩み別の処方薬セットを海外までお届けします。
2回目以降は、LINEのチャットで依頼するだけで同じお薬の再処方が可能です！
プラン２. じっくり診療プラン ── まずは医師に相談したい方向け
「今の症状を相談したい」
「何の薬を飲めばいいか分からない」
「日本で処方してもらっていた薬が欲しい」という方はこちらのプランがおすすめです。
1枠30分の診療時間で、気になることを複数まとめてご相談いただけます。
内科・皮膚科・小児科など幅広い症状に対応し、医師が症状を確認したうえで適切な処方を行います。
プラン３. チャット診療 ── 「病院に行くべき？」を気軽に相談
「このくらいで病院に行っていいのかな？」
「何科を受診すればいいか分からない」
そんなちょっとした不安を、チャットで医師に相談できるプランです。
ビデオ通話の時間が取れない方でも、空いた時間にLINEでメッセージを送るだけ。
医師が症状を確認し、受診の必要性や自宅でできるケアを丁寧にお伝えします。
現地の病院を受診する際に、何を伝えればいいかのアドバイスも受けられます。
※チャット診療では処方薬の処方はできません。
処方をご希望の方はプラン１.またはプラン２.をご利用ください。
診療できる内容一覧
御用聞きドクターでは、内科・皮膚科・小児科・消化器内科・外科・救急科・精神科まで、幅広い分野で総合医療診療を提供しています。
さらに、海外生活で感じやすい精神的なストレスに対応した薬の処方・診断書の発行も可能です。
AGA（薄毛治療）やED治療についても、オンライン診療で処方薬をアメリカまでお届けしています。
アメリカ在住者からの声
御用聞きドクターを実際に利用されたアメリカ在住の方から、多くの感謝の声が届いています。
体調を崩して病院に行くか迷っていた際に相談したところ、症状の伝え方や聞くべきことを丁寧に教えてもらえたため、言葉の不安なく安心して現地の病院を受診できたという声や、留学中の不安や体調不良に対して日本語で相談できる安心感が大きかったという声が寄せられています。
アメリカで暮らす日本人の方へ
アメリカで暮らす日本人にとって、医療の不安は日常のすぐそばにあります。
「英語で症状をうまく説明できるだろうか」
「この薬で本当に大丈夫なのか」
「子どもが急に熱を出したらどうしよう」
そんな不安を一人で抱え込まず、日本語で、日本人の医師に相談できる場所があること。
それだけで、海外生活の安心感は大きく変わります。
御用聞きドクターは、アメリカに暮らすすべての日本人の「困ったお悩み」に寄り添い、医療の面から海外生活を支えていきます。
詳しい情報やご利用方法については、アメリカ在住者向けページをご覧ください。
アメリカ在住者向けページ :
https://goyokikidoctor.com/us/
公式サイト :
https://goyokikidoctor.com/